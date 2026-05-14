Кого чаще всего объявляют банкротом в Казахстане

Фото: magnific

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Меруерт Сисембаева в кулуарах Сената 14 мая 2026 года объяснила, почему жителей южных регионах признают банкротами чаще, передает корреспондент Zakon.kz.

Меруерт Сисембаева озвучила предварительные результаты анализа. "Это в основном мужчины, чуть более половины – это мужчины, в возрасте 42 лет, не имеющие постоянного дохода", – сказала она. По ее словам, на процедуру банкротства подают чаще жители южных регионов. "Это не значит, что там жить хуже, просто там концентрация людей выше – Туркестанская и Жамбылская области, город Алматы, в основном оттуда у нас банкроты. Очень мало подают на банкротство в Северо-Казахстанской области, в области Улытау, потому что в принципе там концентрация населения незначительная. Это люди, которые на сегодня не имеют постоянного места работы и не могут справиться со своими долгами", – резюмировала Меруерт Сисембаева. Сенатор Султанбек Макежанов на заседании в Сенате отметил, что определенная часть обращений на банкротство отклонена по разным причинам. "Основными причинами стали следующие факторы: несоответствие заявителя основным требованиям процедуры банкротства, нарушения требований к сумме займа и периоду просрочки платежа, отсутствие процедуры предварительного досудебного урегулирования с кредитором, предоставление ложных сведений о финансовом положении должника и другие", – добавил он. 14 мая 2026 года Меруерт Сисембаева рассказала, сколько казахстанцев подали заявление на банкротство.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: