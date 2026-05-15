Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 мая

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 мая 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,04 тенге, евро – 555,01 тенге, рубля – 6,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 545 тенге, продажи – 555 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 550 тенге, продажи – 556 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,22 тенге, продажи – 6,36 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545 тенге, продажи – 555 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,27 тенге, продажи – 6,35. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: