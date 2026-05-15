Астане придадут особый статус
Представил новеллы законопроекта и.о. министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
"Проект Конституционного закона позволит закрепить особую роль столицы как политического, административного и экономического центра страны. Целями и задачами проекта Конституционного закона являются определение особого статуса столицы, повышение эффективности государственного управления и формирование комфортной и безопасной городской среды для жителей", – сказал он.
Для этого, по его словам, документом уточняются и систематизируются полномочия маслихата и акимата столицы. В частности, маслихат и акимат столицы наделяются ключевыми компетенциями в сферах архитектуры и градостроительства, дорожного движения, социальной защиты населения, экологии, туризма, коммунальной собственности.
"Компетенция маслихата и акимата не ограничивается вышеуказанными поправками, за ними сохраняются компетенции, предусмотренные в иных отраслевых законах. При этом граница и размеры пригородной зоны столицы и порядок ее использования определяются правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области", – пояснил спикер.
Также проектом Конституционного закона определяется правовой статус соответствующих организаций по содействию социально-экономическому развитию столицы, системе жизнеобеспечения жителей, уборке и санитарной очистке специальных трасс и автомобильных дорог, развитию туризма, а также регулированию земельных вопросов.
"Функции по управлению транспортной инфраструктурой, организацией дорожного движения и парковочного пространства города будут осуществляться Центром организации дорожного движения. Лесопарковая зона столицы – это земли в пределах территории города, предназначенные и выполняющие защитные, оздоровительные и рекреационные функции. Установление и изменение ее границ будет осуществляться правительством по представлению акимата столицы. Предусматривается запрет на осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на экологическое состояние лесопарковой зоны", – отметил Бауыржан Омарбеков.
Проектом закона особое внимание уделяется формированию единого архитектурного облика столицы. В этой связи требования дизайн-кода будут распространяться на здания, дорожную сеть, рекламные и элементы внешнего оформления. Строительство, реконструкция и работы по благоустройству будут осуществляться в соответствии с установленными требованиями. Для координации данных вопросов будет создан Архитектурно-градостроительный совет.
Также Совет будет рассматривать проекты по архитектурно-градостроительному и художественному облику на территории города и пригородной зоны. Это позволит реализовать единую градостроительную политику, обеспечить устойчивое развитие и формирование современного архитектурного облика населенных пунктов.
