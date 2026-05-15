Общество

Астане придадут особый статус

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Парламента на совместном заседании палат 15 мая 2026 года одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Представил новеллы законопроекта и.о. министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

"Проект Конституционного закона позволит закрепить особую роль столицы как политического, административного и экономического центра страны. Целями и задачами проекта Конституционного закона являются определение особого статуса столицы, повышение эффективности государственного управления и формирование комфортной и безопасной городской среды для жителей", – сказал он.

Для этого, по его словам, документом уточняются и систематизируются полномочия маслихата и акимата столицы. В частности, маслихат и акимат столицы наделяются ключевыми компетенциями в сферах архитектуры и градостроительства, дорожного движения, социальной защиты населения, экологии, туризма, коммунальной собственности.

"Компетенция маслихата и акимата не ограничивается вышеуказанными поправками, за ними сохраняются компетенции, предусмотренные в иных отраслевых законах. При этом граница и размеры пригородной зоны столицы и порядок ее использования определяются правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области", – пояснил спикер.

Также проектом Конституционного закона определяется правовой статус соответствующих организаций по содействию социально-экономическому развитию столицы, системе жизнеобеспечения жителей, уборке и санитарной очистке специальных трасс и автомобильных дорог, развитию туризма, а также регулированию земельных вопросов.

"Функции по управлению транспортной инфраструктурой, организацией дорожного движения и парковочного пространства города будут осуществляться Центром организации дорожного движения. Лесопарковая зона столицы – это земли в пределах территории города, предназначенные и выполняющие защитные, оздоровительные и рекреационные функции. Установление и изменение ее границ будет осуществляться правительством по представлению акимата столицы. Предусматривается запрет на осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на экологическое состояние лесопарковой зоны", – отметил Бауыржан Омарбеков.

Проектом закона особое внимание уделяется формированию единого архитектурного облика столицы. В этой связи требования дизайн-кода будут распространяться на здания, дорожную сеть, рекламные и элементы внешнего оформления. Строительство, реконструкция и работы по благоустройству будут осуществляться в соответствии с установленными требованиями. Для координации данных вопросов будет создан Архитектурно-градостроительный совет.

Также Совет будет рассматривать проекты по архитектурно-градостроительному и художественному облику на территории города и пригородной зоны. Это позволит реализовать единую градостроительную политику, обеспечить устойчивое развитие и формирование современного архитектурного облика населенных пунктов.

15 мая 2026 года заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев высказался о строительстве двухуровневых дорог в столице.

