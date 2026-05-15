Дешевые авиабилеты уходят в прошлое: авиакомпании ждут волну слияний и крахов

Глобальный рынок авиаперевозок столкнулся с сильнейшим шоком со времен пандемии. Война на Ближнем Востоке вызвала стремительный рост стоимости авиакеросина и аналитики полагают, что всю гражданскую авиацию ждет кризис, сообщает Zakon.kz.

Трафик уходит в минус

Как отмечает экономист Руслан Султанов со ссылкой на свежую статистику Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мартовские показатели продемонстрировали самый слабый рост с 2022 года: глобальный пассажирский трафик увеличился всего на 2,1% в годовом выражении против 6,1% месяцем ранее.

Главный удар пришелся на ближневосточный регион, чьи аэропорты десятилетиями служили основным транзитным мостом между Европой, Азией и Африкой.

Пассажирские перевозки местных авиакомпаний обвалились на 58,6% за год, а международные – на 60,8%.

Закрытие воздушного пространства над зоной конфликта вынудило перевозчиков экстренно менять маршруты. Это мгновенно отразилось на общемировых показателях: международные перевозки ушли в минус на 0,6% (после роста почти на 6% в предыдущем месяце). При этом внутренние рейсы пока демонстрируют устойчивость, ускорившись до 6,5%.

На фоне сокращения доступных мест (минус 6,2% на международных направлениях) средняя загрузка рейсов в мире достигла рекордных для марта 83,6%. Пассажиропоток перераспределяется в обход ближневосточного узла: рост перевозок в Азиатско–Тихоокеанском регионе ускорился до 11,5%, в Европе – до 7,5%, в Африке – сразу до 20,6%.

Азия сейчас закрепляет за собой статус крупнейшего авиарынка планеты с долей в 34,5% мировых пассажирских перевозок.

Конец бюджетных путешествий

Издание Financial Times (FT) акцентирует внимание на другой критической проблеме – резком росте цен на авиатопливо, который ставит под угрозу само существование лоукост–модели. В ответ на конфликт вокруг Ирана мировая авиационная отрасль уже отменила тысячи рейсов, которые стали нерентабельными из–за подорожавшего керосина. Постоянные издержки компаний растут, что вынуждает их поднимать тарифы.

Опрошенные FT эксперты прогнозируют масштабную волну консолидации, банкротств и слияний, которая может затронуть даже крупнейших игроков.

Например, Эндрю Чарлтон (глава агентства Aviation Advocacy) утверждает, что эпоха бюджетных авиаперелетов была лишь временным явлением.

"Ни одна авиакомпания не хочет быть дешевой – все хотят быть прибыльными". Эндрю Чарлтон

По его словам, крупные премиальные перевозчики будут сокращать ближнемагистральные рейсы, что ослабит конкуренцию и развяжет руки лоукостерам для планомерного повышения цен.

Это мнение разделяет и Эндрю Лоббенберг (аналитик авиарынка в Barclays):

"Мы видели немало кризисов – 11 сентября, пандемия. Текущие события – это следующий "Covid". Эндрю Лоббенберг

Эксперт ожидает череду банкротств и ускоренное списание старых самолетов.

В США первой жертвой кризиса уже стала обанкротившаяся в начале мая авиакомпания Spirit Airlines (подробнее – в нашем материале "Впервые за 25 лет: один из крупнейших лоукостеров США прекратил деятельность из-за банкротства"). Следующими в зоне риска, по данным FT, называют JetBlue and Frontier.

На текущий момент, по данным Google Flights, европейские перевозчики вынужденно снижают цены на летние средиземноморские курорты на 27% ради стимулирования спроса. Но пассажиры массово откладывают бронирование, опасаясь, что дефицит топлива сорвет их отпуска.

Ситуация в Казахстане

Казахстанский авиационный сектор данные глобальные тенденции пока не затронули. Цены на перелеты внутри страны и по популярным международным направлениям остаются стабильными.

Вот несколько примеров стоимости билетов с вылетом на 20 мая (мониторинговые данные Zakon.kz):

Алматы – Астана: 22 000 тенге;

Алматы – Петропавловск: 38 000 тенге;

Алматы – Ташкент: 38 000 тенге;

Алматы – Москва: 82 000 тенге;

Алматы – Анталия: 113 000 тенге;

Алматы – Дубай: 110 000 тенге;

Астана – Милан: 114 000 тенге;

Астана – Стамбул: 79 000 тенге;

Астана – Пекин: 119 000 тенге.

Другими словами, казахстанский рынок пока демонстрирует независимость от текущего кризиса, сохраняя доступные тарифы для пассажиров как на внутренних, так и на ключевых зарубежных направлениях.

Ранее мы рассказали о том, в каких странах казахстанцы предпочитают провести отпуск в 2026 году.