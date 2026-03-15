Мир

Ближневосточный конфликт может начать мировой голод – СМИ

Фото: freepik
Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание Financial Times.

"По мнению экспертов, война на Ближнем Востоке может привести к глобальному продовольственному кризису. Дефицит удобрений угрожает производству продуктов питания на многих континентах", – говорится в материале.

Обострение конфликта нарушило поставки карбамида – распространенного в мире азотного удобрения. Из общего объема 2,1 млн тонн примерно половина не достигла рынка. По информации аналитической компании Kpler, в акватории Персидского залива скопилось свыше 1,1 млн тонн удобрений.

Регион Ближнего Востока занимает центральное положение в глобальных цепочках поставок как удобрений, так и энергоносителей. Через Ормузский пролив, который ранее блокировал Иран, проходит приблизительно треть мирового экспорта карбамида.

Из-за недостатка природного газа предприятия по выпуску удобрений в ряде азиатских стран приостановили свою работу. С момента начала ближневосточного конфликта цена на карбамид увеличилась более чем на 40%.

Ранее стало известно, что новый верховный лидер Ирана в первом официальном обращении заявил о мести.

Аксинья Титова
