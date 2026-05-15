Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 мая
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 мая 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,92 тенге, снизившись на 4,12 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 546,77 тенге (-8,44).
Курс российского рубля понизился до 6,42 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,39 тенге (-0,44).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,2-471,6 тенге, евро – по 546,7-553 тенге, рубли – по 6,21-6,34.
Утром 15 мая Национальный банк установил курс доллара в 474,04 тенге, евро – 555,01 тенге, рубля – 6,45 тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript