Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 17 мая
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 16 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,92 тенге; евро – 546,77 тенге; российский рубль – 6,42 тенге; китайский юань – 69,39 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
467 тенге на покупку, 474 тенге на продажу.
Курс евро:
544 тенге на покупку, 554 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,19 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
468,74 тенге на покупку, 470,83 тенге на продажу.
Курс евро:
545,57 тенге на покупку, 550,88 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,17 тенге на покупку, 6,31 тенге на продажу.
