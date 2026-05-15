Цены пошли вниз: что подешевело в Казахстане

Цены на социально значимые продукты в Казахстане с середины января почти не меняются. Но с приходом тепла на территорию всей страны ситуация меняется: одни товары к середине мая начали дешеветь, а другие продолжают прибавлять в цене, сообщает Zakon.kz.

Подмога с юга

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к середине мая сильнее всего подешевели огурцы – сразу на 9,9% за семь дней. Капуста снизилась в цене на 6,6%, помидоры – на 1,5%. С начала года падение выглядит еще заметнее: огурцы стали дешевле сразу на 57,1%, помидоры – на 5,6%, капуста – на 2,8%.

Снижение цен на овощи в мае для Казахстана считается обычной ситуацией. В это время на рынок начинает поступать больше тепличной продукции и раннего урожая с юга страны, а зимний дефицит постепенно сходит на нет. Еще в начале апреля в Минсельхозе прогнозировали, что с появлением нового урожая овощи могут подешеветь на 10-15%.

Например, в Шымкенте килограмм огурцов стоит уже около 465 тенге, тогда как в северных регионах цены почти в два раза выше. В Семее огурцы продаются по 1032 тенге за килограмм, в Усть-Каменогорске – по 949 тенге.

Но общий тренд на удешевление продуктов пока не сформировался. Пока одни овощи дешевеют, другие продолжают быстро дорожать.

Лук преткновения

Главным источником роста цен остается так называемый "борщевой набор" длительного хранения. Только за последнюю неделю лук подорожал на 12,7%, морковь – на 5,3%, картофель – на 3,7%. С начала года морковь выросла в цене уже на 34,6%, картофель – на 20,1%, лук – на 14,5%.

Причина здесь обратная сезонной. Запасы прошлогоднего урожая к маю традиционно сокращаются, а новый урожай овощей хранения еще не поступил на рынок в полном объеме. Именно поэтому весна часто становится самым нестабильным периодом для цен на картофель, лук и морковь.

Особенно резкий рост цен на лук зафиксирован в Конаеве – сразу на 51,4% за неделю. В Павлодаре рост составил 28,3%, в Петропавловске – 23,7%, в Усть-Каменогорске – 21,8%.

При этом в годовом выражении ситуация выглядит иначе. Несмотря на нынешний рост, за последние 12 месяцев лук в целом по стране все еще остается дешевле прошлогоднего уровня на 27,7%, картофель – на 16,3%, а капуста – почти на 29%. Это связано с высокой базой прошлого года, когда цены на овощи резко росли.

Мясной ряд

Совсем другая ситуация складывается с мясом и молочной продукцией. Здесь сезонного снижения почти нет, а цены продолжают расти более устойчиво.

За год:

баранина подорожала на 21,1%;

говядина без костей – на 19,4%;

мясной фарш – на 18,1%;

яйца – на 16,5%;

кефир – на 14%;

конина – на 14,4%.

Причем в отдельных регионах рост оказался намного выше среднереспубликанского. Например, в Жезказгане баранина за год подорожала сразу на 47,2%, а в Атырау говядина без костей выросла в цене на 30,1%.

В целом же общая продовольственная инфляция выглядит относительно умеренной. Социально значимые продукты в Казахстане с начала года подорожали в среднем на 1,6%.

