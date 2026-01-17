Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 января

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 17 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,07 тенге; евро – 595,42 тенге; российский рубль – 6,57 тенге; китайский юань – 73,43 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

511 тенге на покупку, 518 тенге на продажу.

Курс евро:

591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

511,31 тенге на покупку, 513,73 тенге на продажу.

Курс евро:

593,43 тенге на покупку, 597,89 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,42 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.

