Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 января
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 17 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,07 тенге; евро – 595,42 тенге; российский рубль – 6,57 тенге; китайский юань – 73,43 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
511 тенге на покупку, 518 тенге на продажу.
Курс евро:
591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
511,31 тенге на покупку, 513,73 тенге на продажу.
Курс евро:
593,43 тенге на покупку, 597,89 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.
Каким будет курс тенге в 2026 году – макроопрос Нацбанка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript