Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 мая

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 мая 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,17 тенге, евро – 547,47 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 465 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 540 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,1 тенге, продажи – 6,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 467,2 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 543,7 тенге, продажи – 549 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,17 тенге, продажи – 6,30 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 467,5 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 543 тенге, продажи – 547,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,24 тенге, продажи – 6,30. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: