Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 мая 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,17 тенге, евро – 547,47 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 465 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 540 тенге, продажи – 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,1 тенге, продажи – 6,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 467,2 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 543,7 тенге, продажи – 549 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,17 тенге, продажи – 6,30 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 467,5 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 543 тенге, продажи – 547,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,24 тенге, продажи – 6,30.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
