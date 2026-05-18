Чем опасны дропперы и "помогайки": мнение экспертов

Мошенники активно используют возможности ИИ и социальную инженерию, чтобы завладеть деньгами граждан. Сегодня схемы обмана становятся все более разнообразными: от телефонного мошенничества и фальшивых объявлений до лжеинвестиций и дропперства.

При этом потерять деньги можно даже в ситуациях, где на первый взгляд отсутствуют признаки мошенничества. Речь идет о так называемых посредниках "помогайках", которые предлагают людям различные услуги, в том числе по возврату похищенных средств, разблокировке счетов, списанию кредитов и т.д.

Кто такие "помогайки", как они работают и почему обращение к ним может обернуться финансовыми потерями, объяснили эксперты.

"Риск обращения заемщиков к посредникам, так называемым "помогайкам", заключается в том, что посредники, оказывая заемщикам платные услуги по "решению" проблем, никоим образом не могут решить вопросы по урегулированию споров и разногласий, возникающих между банком и заемщиками, поскольку посредники не обладают такими полномочиями. Таким образом, люди, которые не могут погашать банковские займы, несут ничем не оправданные и напрасные расходы, оплачивая услуги "помогаек", – отмечает руководитель юридического отдела офиса банковского омбудсмана Батыр Адайбаев.

По его словам, "помогайки" ищут потенциальных клиентов через соцсети и мессенджеры, гарантируя решение вопросов с кредитами и задолженностью.

"Посредники, как правило, размещают информацию рекламного характера о своей деятельности в социальных сетях. Утверждая, что якобы могут помочь решить любую проблему заемщиков, они вводят людей в заблуждение, пользуясь их финансовой и правовой безграмотностью. При этом посредники могут осуществлять свою деятельность на совершенно законном основании, будучи юридическими консультантами и адвокатами, имеющими лицензии и допуск к юридической практике", – подчеркнул Адайбаев.

Эксперты подчеркивают, что банки и МФО не работают через посредников. Гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – из-за потери работы, утраты трудоспособности, болезни и других обстоятельств, – рекомендуется использовать исключительно законные механизмы по урегулированию задолженности.

Как ранее сообщали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, в случае возникновения финансовых затруднений заемщик имеет право обратиться к кредитору с заявлением об изменении условий исполнения обязательств.

Если же решение кредитора не подходит заемщику, он может обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам. Однако подать заявление омбудсману можно после официального обращения к кредитору и получения ответа. Подать заявление кредитору и омбудсманам заемщики могут самостоятельно.

Эксперты также настоятельно рекомендуют остерегаться вовлечения в схемы дропперства. Под дропперством понимается передача банковских счетов, платежных карт, электронных кошельков или доступа к ним третьим лицам для перевода, транзита и обналичивания денежных средств. Чаще всего такие реквизиты используются в цепочках интернет-мошенничества, незаконного вывода средств и легализации преступных доходов. Даже если человек не является организатором преступной схемы, участие в подобных операциях может грозить тюремным сроком.

Независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев отмечает, что в его практике сотни дел, когда казахстанцы становились дропперами поневоле. По мнению эксперта, важны не только финансовая грамотность населения, но и изменение подходов к применению наказания в отношении дропперов.

"В схеме транснациональных мошенников обязательно нужен дроппер как финальная операция. Я делю дропперство на две категории: "наличные" и "безналичные". Как правило, "наличные" дропперы осознанно идут на это преступление, понимают, что совершают противоправные действия, но их устраивают легкие деньги. В этом случае введенная статья 232-1 УК РК должна применяться. "Безналичные" дропперы – это, по сути, мы все: каждый из нас может ими оказаться. Стать невольным соучастником преступной схемы может каждый. В моей практике много студентов, которые откликались на объявление о подработке и становились дропперами. На мой взгляд, важно разграничивать категории дропперов и их ответственность, соответственно", – считает Биякаев.

Для того чтобы не стать участником мошеннической схемы, следует помнить, что нельзя передавать свои банковские карты, счета, SMS-коды и доступ к мобильному банкингу третьим лицам, нельзя соглашаться на "посреднические" переводы денежных средств. Любые предложения быстрого заработка, связанные с транзитом денег через личный счет, должны восприниматься как потенциально опасные.