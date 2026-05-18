Китай почти догнал Россию в торговле с Казахстаном

Внешняя торговля РК продолжает расти: за январь-март товарооборот страны увеличился на 10,5%, превысив 32,9 млрд долларов. При этом Китай стал крупнейшим покупателем казахстанского экспорта, а Россия сохранила лидерство по поставкам товаров в торговле внутри ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Рост продолжается

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, внешний торговый оборот Казахстана в январе-марте 2026 года составил 32,9 млрд долларов. Это на 10,5% больше, чем годом ранее.

Экспорт вырос на 9,4% – до 17,9 млрд долларов, импорт увеличился на 11,8% – до 14,9 млрд долларов.

Для Казахстана это продолжение восстановления, начавшегося в течение 2025 года после тяжелого замедления двух прошлых лет. В начале прошлого года показатели оставались ниже уровня 2024 года: в январе – 92,5%, в феврале – 93,8%, в марте – 94,1%.

Лишь к концу 2025 года торговля постепенно вышла на уровень предыдущего периода. Настоящее ускорение началось уже в 2026 году. В январе показатель внешнеторгового оборота достиг 116,1%, а по итогам января-февраля составил 111,3%.

При этом рост произошел на фоне снижения средней цены нефти Brent с 76,8 до 69,3 доллара за баррель в 2025 году. Для казахстанской экономики это стало довольно важным сигналом: внешняя торговля продолжила расти даже при менее комфортной нефтяной конъюнктуре.

ЕАЭС остается зоной импортного давления

Отдельно выделяется торговля со странами ЕАЭС. За январь-март товарооборот Казахстана внутри союза составил 7,3 млрд долларов, увеличившись сразу на 17%.

Но внутри этой цифры сохраняется выраженный дисбаланс. Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС сократился на 6,5% – до 1,97 млрд долларов. Одновременно импорт вырос сразу на 28,9% и достиг 5,3 млрд долларов.

Похожая картина наблюдалась и в начале года. За январь-февраль экспорт в страны ЕАЭС снижался на 3,5%, тогда как импорт увеличивался на 25,1%.

Основным партнером внутри союза остается Россия, на которую приходится 88,4% всей торговли Казахстана со странами ЕАЭС. Для сравнения: по итогам января-февраля показатель составлял 88,7%.

Фактически структура торговли внутри ЕАЭС за последний год изменилась незначительно. Казахстан по-прежнему остается крупным рынком для поставок российской промышленной продукции, оборудования и потребительских товаров.

Нефть остается главным товаром Казахстана

Структура казахстанского экспорта также меняется довольно медленно. Главным экспортным товаром остается сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов. Однако их доля постепенно снизилась: если по итогам января-февраля она составляла 48%, то теперь – 44,4%.

Далее идут:

рафинированная медь и медные сплавы – 7,7%;

медные руды и концентраты – 6,7%;

ферросплавы – 3,6%;

пшеница и меслин – 3,1%.

Фактически основу экспорта Казахстана продолжают формировать сырье, металлы и продукция первичной переработки.

Импорт Казахстана – техника и автомобили

Импортная корзина выглядит более разнообразной. Среди крупнейших позиций:

нефтяные газы и газообразные углеводороды – 3,3%;

легковые автомобили – 3,2%;

электрогенераторные установки – 2,8%;

лекарственные средства – 2,5%;

телефонные аппараты – 2,5%.

По сравнению с началом года структура импорта также изменилась незначительно. Казахстан продолжает активно закупать автомобили, оборудование, электронику и продукцию технологического сектора.

Китай усиливает позиции в экспорте, Россия – в импорте

Наиболее заметные изменения происходят в географии торговли. Главным покупателем казахстанского экспорта по итогам января-марта стал Китай с долей 19,5%. Еще по итогам января-февраля первое место занимала Италия с 18,1%, тогда как доля Китая составляла 15,6%. Теперь Италия опустилась на второе место с 17,2%.

Далее следуют:

Россия – 8,3%;

Турция – 7,4%;

Узбекистан – 6,1%;

Нидерланды – 5,9%.

В импорте ситуация остается более стабильной. Россия сохраняет первое место с долей 33,3%, Китай находится сразу следом – 29%. При этом еще в начале года Китай и Россия практически сравнялись: 31,4% против 31,3%. Фактически Казахстан продолжает балансировать между двумя крупнейшими торговыми направлениями – российским и китайским.

