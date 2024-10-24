Торговля Казахстана со странами БРИКС превысила торговлю с Европейским союзом

Казахстан наращивает взаимоотношения со странами БРИКС. Только за прошлый, 2023 год товарооборот РК и 9 стран, входящих в БРИКС, превысил 70 миллиардов долларов США. Правда, львиная доля товарооборота здесь приходится на две страны – Китай и Россию, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общая доля КНР и РФ в экспорте из Казахстана за январь-август 2024 года составила 29,5%, а общая доля в импорте – 54,3%.

Что касается других стран-членов БРИКС, то, за январь-август 2024 доля внешнеторгового товарооборота со странами БРИКС составила 41,9%, всего почти на 39 млрд долларов.

По странам наш товарооборот выглядит следующим образом (млн. долларов):

Бразилия — 158,6

Египет — 112,1

Индия — 789,1

Иран — 177

Китай — 19274,2

ОАЭ — 181

Россия — 17229,5

Эфиопия — 453,6

,4ЮАР — 26,7.

Отметим, что в почти такую же, но меньшую, сумму - 38 млрд долларов – оценили товарооборот Казахстана со странами Евросоюза за 11 месяцев 2023 года.

Отметим, что 22-24 октября в Казани (Татарстан) проходит саммит БРИКС в новом составе. Стран- членов БРИКС в 2024 году стало десять: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.