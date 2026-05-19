Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 мая

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 мая 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,58 тенге, евро – 543,66 тенге, рубля – 6,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 546 тенге, продажи – 555 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 471 тенге, продажи – 473,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 546 тенге, продажи – 552,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,43 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 471 тенге, продажи – 473,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545 тенге, продажи – 552 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,42. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью