Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,58 тенге, евро – 543,66 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 468 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 546 тенге, продажи – 555 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 471 тенге, продажи – 473,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 546 тенге, продажи – 552,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,43 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 471 тенге, продажи – 473,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545 тенге, продажи – 552 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,42.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.