Астану ждут заморозки, Алматы – дожди, а Шымкент накроет летняя жара: обновленный прогноз на 20-22 мая

Фото: pixabay

В ближайшие дни в Астане ожидаются заморозки, в Алматы – дожди с грозами, а Шымкент ждет летняя жара. Об этом говорится в прогнозе на 20-22 мая 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +25+27°С. 21 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северный, северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.

переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северный, северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С. 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -2°, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Алматы 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С. 21 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. 22 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С. Прогноз погоды по Шымкенту 20 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С. 21 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С. 22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С. Материал по теме Снег и заморозки вновь надвигаются на Казахстан Ранее синоптики рассказали, что Казахстан с 19 по 21 мая 2026 года одновременно накроют экстремальная жара до +35°С, сильные дожди и град.

Поделитесь новостью