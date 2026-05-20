Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,93 тенге, евро – 548,43 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 544 тенге, продажи – 554 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 470,2 тенге, продажи – 472,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 546,3 тенге, продажи – 551,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,56 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 471 тенге, продажи – 473,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.