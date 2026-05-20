Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 мая

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 мая 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,93 тенге, евро – 548,43 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 544 тенге, продажи – 554 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 470,2 тенге, продажи – 472,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 546,3 тенге, продажи – 551,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,56 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 471 тенге, продажи – 473,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545 тенге, продажи – 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
