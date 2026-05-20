События

В Алматы появятся новые автобусные полосы – названы улицы

Фото: Zakon.kz
20 мая 2026 года стало известно о планах ввести новые автобусные полосы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев.

"В рамках модернизации транспортной системы в Алматы рассматривается создание новых выделенных автобусных полос на проспекте аль-Фараби, улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова, ВОАД и Северном кольце", – сообщил он.

Также в городе намерены активно развивать велосипедную инфраструктуру. В 2026 году протяженность велосети планируют увеличить с 87 до 125,5 километра, то есть почти на 40 километров.

Помимо этого в городе продолжат обновление дорожной инфраструктуры. В текущем году власти планируют установить более 2500 дорожных знаков и нанести не менее 350 тысяч квадратных метров разметки. На эти работы предусмотрено около 4 млрд тенге.

Также в акимате 20 мая рассказали о намерении заняться благоустройством Центрального парка Горького.

