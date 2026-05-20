Доллар слегка подешевел на торгах 20 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,77 тенге, снизившись на 0,32 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,65 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,20 тенге (-0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473 тенге, евро – по 547-550 тенге, рубли – по 6,44-6,59.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 2,11%, до 109,73 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 1,53%, до 102,78 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 471,93 тенге, евро – 548,43 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 мая, можно здесь.