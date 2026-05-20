События

В крупных районах Алматы отключат холодную воду

кран, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 17:00
Запланированное на 20 мая 2026 года отключение холодной воды в крупных микрорайонах Алматы перенесли на 26 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 мая, предупредили в "Алматы Су".

"В связи с плановыми работами на сетях холодного водоснабжения 26 мая с 08:00 до 20:00 ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды", – говорится в сообщении.

Ограничения затронут жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе, в контуре: пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Левитана – р. Үлкен Алматы, мкр. Казахфильм, мкр. Нур-Алатау, мкр. Баганашыл-1,2.

"Планово-профилактические работы позволят обеспечить стабильное водоснабжение данного района. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам", – обратились в компании.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 274-66-66.

Zakon.kz ранее рассказывал о школьнице из Алматы, которая представила разработку по получению питьевой воды из воздуха.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
