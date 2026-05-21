#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
471.77
547.25
6.6
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 21 мая 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,77 тенге, евро – 547,25 тенге, рубля – 6,6 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 468 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 544 тенге, продажи – 554 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 470,7 тенге, продажи – 472,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 547 тенге, продажи – 552 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,54 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 471,5 тенге, продажи – 473,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545,5 тенге, продажи – 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,52.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:06, 20 мая 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:12, 12 мая 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 мая
Деньги, евро, доллары
11:05, 21 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рамазан Оразов не поможет &quot;Елимаю&quot; в игре против &quot;Жениса&quot; в КПЛ
11:43, Сегодня
Оразов не поможет "Елимаю" в игре против "Жениса" в КПЛ из-за дисквалификации
Ержан Еренкаипов
11:11, Сегодня
Казахстанских спортсменов дисквалифицировали за допинг: кто попал в "чёрный список"
Асадхуджа Муйдинхуджаев
10:54, Сегодня
Узбекский чемпион Олимпиады обошёл Сарсекбаева в авторском рейтинге британского эксперта
Дебютировавший на взрослом ЧА по таеквондо казахстанец Енсегенов завоевал &quot;бронзу&quot;
10:37, Сегодня
Дебютировавший на взрослом ЧА по таеквондо казахстанец Енсегенов завоевал "бронзу"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: