Штаб по борьбе с терроризмом обратился со срочным предупреждением по поводу аэропорта Астаны

В Астане сегодня, 21 мая 2026 года, во второй половине дня пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил, что с 15:00 до 20:00 на территории международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" (пр. Кабанбай батыра, д. 119) и в условиях города Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения.

"Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к оперативному реагированию на террористические угрозы. В рамках учения предусмотрено введение временных ограничений на движение пешеходов и автотранспорта в районе проведения мероприятия", – предупредили в штабе.

В связи с этим людей призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений.

Сегодня также пресс-служба аэропорта Астаны обратилась с предупреждением о начале работ по обновлению асфальта на привокзальной площади и подъездных путях.