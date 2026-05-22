Составлен рейтинг крупнейших производителей золота в мире
Как пишет Naked Science со ссылкой на Всемирный совет по золоту, Китай занимает первое место в мире, его добыча составляет 380,2 тонны золота – более 10% глобального объема производства.
При этом Китай остается не только крупнейшим производителем, но и крупнейшим потребителем золота в мировом масштабе. Россия занимает второе место, несмотря на геополитическую напряженность.
Австралия продолжает извлекать выгоду из огромной минерально-сырьевой базы и развитого горнодобывающего сектора.
Африка неожиданно стала одним из ключевых центров мировой добычи золота, обеспечивая почти четверть глобального предложения. Крупнейшим производителем золота на континенте стала Гана с объемом добычи 140,6 тонны. Следом идут Мали и ЮАР.
Такие страны, как Буркина-Фасо, Судан, Танзания и Кот-д’Ивуар, за последнее десятилетие значительно нарастили добычу благодаря росту инвестиций в горнодобывающую отрасль по всему континенту.
Ранее казахстанские ученые разработали новую технологию, способную повысить эффективность извлечения золота из труднообогатимых руд и одновременно снизить затраты на переработку сырья.