#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
Финансы

Составлен рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 08:06 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Мировая добыча золота стабильно находится в руках относительно небольшого круга горнодобывающих держав, среди которых лидируют Китай, Россия и Австралия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science со ссылкой на Всемирный совет по золоту, Китай занимает первое место в мире, его добыча составляет 380,2 тонны золота – более 10% глобального объема производства.

При этом Китай остается не только крупнейшим производителем, но и крупнейшим потребителем золота в мировом масштабе. Россия занимает второе место, несмотря на геополитическую напряженность.

Австралия продолжает извлекать выгоду из огромной минерально-сырьевой базы и развитого горнодобывающего сектора.

Африка неожиданно стала одним из ключевых центров мировой добычи золота, обеспечивая почти четверть глобального предложения. Крупнейшим производителем золота на континенте стала Гана с объемом добычи 140,6 тонны. Следом идут Мали и ЮАР.

Такие страны, как Буркина-Фасо, Судан, Танзания и Кот-д’Ивуар, за последнее десятилетие значительно нарастили добычу благодаря росту инвестиций в горнодобывающую отрасль по всему континенту.

Ранее казахстанские ученые разработали новую технологию, способную повысить эффективность извлечения золота из труднообогатимых руд и одновременно снизить затраты на переработку сырья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
золотые резервы
22:18, 25 августа 2024
Какие страны накопили больше всех золота за 10 лет
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
15:21, 31 октября 2025
Казахстан стал крупнейшим покупателем золота в мире
доллары
14:01, 09 декабря 2023
Составлен рейтинг богатейших в мире семей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский таеквондист Исламов проиграл сопернику из Таджикистана на чемпионате Азии
08:48, Сегодня
Казахстанский таеквондист Исламов проиграл сопернику из Таджикистана на чемпионате Азии
Иван Демидов
08:19, Сегодня
20-летний Демидов помог "Монреалю" установить рекорд франшизы в XXI веке
Конор Макгрегор
07:42, Сегодня
Жорж Сен-Пьер – о возвращении Макгрегора: Это будет печально
Скотт Кокер
07:20, Сегодня
Экс-глава Bellator анонсировал запуск новой ММА-лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: