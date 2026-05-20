Как эффективнее "озолотить" Казахстан, придумали ученые

Казахстанские ученые разработали новую технологию, способную повысить эффективность извлечения золота из труднообогатимых руд и одновременно снизить затраты на переработку сырья, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве промышленности и строительства 20 мая 2026 года рассказали, что разработка уже успешно прошла лабораторные испытания и рассматривается как перспективное решение для дальнейшего промышленного внедрения.

"Разработка стала ответом на один из ключевых вызовов современной золотодобычи – истощение богатых месторождений и рост доли бедных, сложных по составу руд. Традиционные методы переработки не всегда обеспечивают высокое извлечение металла и зачастую требуют дорогостоящих реагентов и строгого соблюдения технологических режимов", – отметили в министерстве.

А казахстанские исследователи предложили сразу два инновационных технологических подхода – отдельно для окисленных и сульфидных золотосодержащих руд.

Для окисленных руд разработана технология предварительной обработки пероксидом водорода и/или добавлением ацетата натрия перед кучным выщелачиванием. Это позволило увеличить извлечение золота до 7%, а при совместном применении реагентов – до 10-14%.

Для сульфидных руд ученые внедрили подход с получением богатого гравитационного концентрата и его последующей переработкой методом интенсивного цианирования. Использование ацетата натрия позволило дополнительно повысить извлечение золота до 4% и снизить содержание драгоценного металла в хвостах переработки. Кроме того, ацетат натрия рассматривается как перспективная частичная альтернатива дорогостоящим реагентам, что делает технологию более экономически эффективной.

Высокий научный уровень проекта подтвержден международным признанием. По результатам исследований опубликовано шесть научных работ, включая две монографии, а также четыре статьи в международных научных журналах первого и второго квартилей (Q1 и Q2), индексируемых в базах Scopus и Web of Science. Среди них – Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review (Taylor & Francis), Mining, Metallurgy & Exploration (Springer Nature) и Heliyon (Elsevier).

В дальнейшем разработчики планируют перейти к этапу промышленной апробации технологии, а также продолжить поиск новых реагентных решений для повышения эффективности переработки различных типов золоторудного сырья.

"Разработка казахстанских ученых открывает новые возможности для более глубокой и экономически эффективной переработки минеральных ресурсов, повышения извлечения драгоценных металлов и развития отечественной горно-металлургической науки", – добавили в Минпромышленности.

Проект реализован специалистами Филиала РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Государственного научно-производственного объединения промышленной экологии "Казмеханобр" под руководством заместителя директора по научной работе, ведущего научного сотрудника лаборатории благородных металлов, PhD, ассоциированного профессора Бауыржана Суримбаева.

