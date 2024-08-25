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Какие страны накопили больше всех золота за 10 лет

золотые резервы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 22:18 Фото: unsplash
Согласно данным Всемирного совета по золоту, за последнее десятилетие (2013-2023 гг.) среди стран значительно увеличили свои золотые резервы лишь Россия и Китай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Visual Capitalist, за указанный период Россия увеличила свои резервы с 1035 до 2333 тонн, а Китай – с 1054 до 2235 тонн. На третьем месте оказалась Турция, нарастившая запасы со 116 до 540 тонн. Казахстан занял в рейтинге седьмую строчку, пополнив резервы со144 до 294 тонн.

Эксперты связывают рост интереса к золоту с обострением геополитической напряженности, усилением санкций и дискуссиями о дедолларизации. Центральные банки рассматривают золото как безопасный, ликвидный актив с потенциалом доходности.

Отмечается, что, несмотря на активные закупки золота другими странами, США по-прежнему остаются крупнейшим держателем золотых резервов в мире с 8133 тоннами. Половина американского золота хранится в хранилище Форт-Нокс в штате Кентукки.

На втором месте по общему объему золотых запасов находится Германия с 3351 тонной, за ней следует Италия с 2452 тоннами. Россия и Китай расположились на пятом и шестом местах, соответственно.

19 августа сообщалось, что цена на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки 2523 доллара за тройскую унцию. Это абсолютный рекорд стоимости драгоценного металла за всю историю.

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