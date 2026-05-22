Кому заблокируют новые кредиты с 2027 года: лимиты Нацбанка

Нацбанк Казахстана предлагает со следующего года установить потолок общей задолженности граждан. Если новые правила примут, банки будут обязаны учитывать совокупный долг заемщика при выдаче кредитов. Что это значит для казахстанцев с разными зарплатами, выяснял Zakon.kz.

Банки будут смотреть не только на платеж, но и на общий долг

Нацбанк Казахстана планирует установить предельный уровень коэффициента долга к доходу заемщика (КДД) на уровне 8 годовых доходов.

Сейчас КДД находится в мониторинговом периоде. Показатель отражает соотношение всей задолженности человека по всем непогашенным займам и микрокредитам, включая новый планируемый заем, к его годовому доходу.

"Национальный банк планирует установить с 1 января 2027 года предельный уровень КДД по совокупной задолженности заемщика на уровне 8 годовых доходов". Пресс-релиз НБРК

В этот лимит включается не только сумма новой заявки, но и остаток основного долга по всем уже имеющимся обязательствам, включая ипотеку, автокредиты и рассрочки.

Регулятор считает, что такая мера поможет снизить риски чрезмерной закредитованности населения и позволит банкам более взвешенно оценивать платежеспособность клиентов перед выдачей новых кредитов.

Если новые правила примут, они начнут действовать с 1 января 2027 года.

Сколько смогут занять казахстанцы

Здесь начинается самое интересное. По данным БНС АСПиР РК, средняя зарплата в Казахстане по итогам I квартала 2026 года составила 461 486 тенге.

Это означает, что теоретический потолок общей задолженности для человека со средней зарплатой составит:

461 486 × 12 × 8 = 44 302 656 тенге.

Но есть еще медианная зарплата. Это показатель заработка, который делит всех работников на две половины. Ровно 50% людей получают меньше этой суммы, а другие 50% – больше. Это точнее средней зарплаты отражает реальные доходы, так как данные не искажаются очень высокими или очень низкими заработками.

Медианная зарплата в РК заметно ниже средней: 331 527 тенге.

В этом случае максимально допустимый общий долг составит: 331 527 × 12 × 8 = 31 826 592 тенге.

Разница между средней и медианной зарплатой дает почти 12,5 млн тенге разницы по потенциальному кредитному потолку.

Почему средняя зарплата может вводить в заблуждение

На первый взгляд сумма в 44 млн тенге выглядит очень высокой. Однако средняя зарплата далеко не всегда отражает доход большинства населения. Она растет за счет очень высоких заработков отдельных отраслей и групп работников.

Например, в финансовой и страховой деятельности средняя зарплата превышает 1 млн тенге, а во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг – почти 1,9 млн тенге. В то же время в рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата составляет всего 131 573 тенге.

Есть еще понятие "минимальная зарплата". Для человека с минимальной зарплатой в 85 000 тенге максимально допустимый объем задолженности составит: 85 000 × 12 × 8 = 8 160 000 тенге.

Кому станет сложнее получить кредит?

Новые правила в первую очередь затронут заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой.

Особенно это касается людей, у которых одновременно есть:

ипотека;

автокредит;

несколько потребительских займов;

микрокредиты.

Фактически Нацбанк впервые начинает ограничивать не только размер ежемесячного платежа, но и сам масштаб общей задолженности человека.

Это означает, что часть заемщиков может столкнуться со снижением максимально доступной суммы кредита.

Как это будет работать на практике?

Допустим, человек получает медианную зарплату по Казахстану – 331 527 тенге в месяц. Это тот уровень дохода, который сегодня считается наиболее близким к зарплате "среднего" работающего казахстанца.

Его годовой доход составит: 331 527 × 12 = 3 978 324 тенге.

Соответственно, предельный коэффициент долга к доходу на уровне 8 позволит иметь общую задолженность примерно до: 3 978 324 × 8 = 31 826 592 тенге.

Но речь идет не о новом кредите, а обо всех долгах человека сразу.

Например, если у такого заемщика уже есть автокредит на 8 млн тенге и остаток потребительского займа еще на 2 млн, то максимальная сумма нового кредита для него сократится примерно до 21,8 млн тенге.

Что это изменит для среднего заемщика?

Главное изменение заключается в том, что банки начнут смотреть не только на текущий ежемесячный платеж, но и на общий объем долгов человека. Для большей части заемщиков это почти ничего не изменит. Но людям с несколькими кредитами получать новые займы станет сложнее.

Особенно заметно это может отразиться на тех, кто привык закрывать старые долги новыми кредитами или одновременно пользоваться услугами банков и МФО.

Фактически рынок постепенно движется к модели, при которой кредит будут оценивать не только по способности платить сегодня, но и по общему масштабу долговой нагрузки человека.

