Финансы

"В кредите отказано": кому в Казахстане закроют доступ к займам и как это повлияет на экономику

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане ужесточают правила выдачи потребкредитов и вводят новые ограничения по долгам. Кому теперь сложнее получить заем и как это скажется на экономике, выяснял Zakon.kz.

Что изменилось уже сейчас

С 19 марта в стране вступили в силу новые требования к потребительскому кредитованию. Ключевое изменение – снижение порога просрочки, после которого банки могут отказать в новом займе: теперь это 30 дней вместо прежних 90.

Параллельно ужесточены правила для микрофинансовых организаций – им запрещено выдавать кредиты уже при просрочке свыше 1 дня. Добавлены и новые механизмы контроля: введен период охлаждения при оформлении онлайн-займов и обязательная биометрическая идентификация.

Фактически речь идет о более раннем отсеве заемщиков с рисками и попытке ограничить практику "кредитного шопинга", когда новые займы берутся для погашения старых.

Новые меры от АРРФР: три ключевых инструмента

Глава агентства Мадина Абылкасымова уточнила, что в 2026 году запускаются три дополнительных механизма.

Первый – контрциклический буфер капитала. Банки должны на 2% больше создавать запас капитала, если у них в портфеле большой пакет потребительских кредитов.

Второй – коэффициент совокупного долга.

"В текущем году Национальный банк должен установить конкретные предельные значения – сколько может составлять совокупный долг заемщика", Мадина Абылкасымова

Речь идет о прямом ограничении: общий долг человека будет привязан к его годовому доходу. Причем лимиты могут устанавливаться отдельно для ипотеки, автокредитов и беззалоговых займов.

Третий – ужесточение требований к доходам.

"При оценке доходов заемщика используются различные источники подтверждения, и не всегда это официальные или достоверные данные".Мадина Абылкасымова

Регулятор намерен пересмотреть скоринговые модели и учитывать только подтвержденные доходы. Введение этой нормы обсуждается и может быть перенесено на 1 января 2027 года.

Рассрочки выведут из "серой зоны"

Отдельный блок реформ касается рассрочек, которые сейчас активно выдают маркетплейсы и торговые площадки.

Такие продукты имеют все признаки кредитного продукта, подчеркнула Абылкасымова и добавила, что регулятор готовит законодательные поправки, которые фактически приравняют рассрочки к кредитам. Это означает, что они будут учитываться при расчете общей долговой нагрузки заемщика.

Добавим, что часть ограничений была введена еще в 2025 году, и они уже изменили динамику рынка.

Дополнительно сработали:

  • запрет на кредиты сроком более 5 лет;
  • повышение требований к капиталу до 350% по ряду беззалоговых займов;
  • введение индивидуальных дефолт-рейтов для банков.

Пояснение: последний показатель отражает долю проблемных кредитов. Если он высокий, банк вынужден ужесточать одобрение заявок.

Кому теперь будут чаще отказывать?

Новая модель кредитования формирует более жесткий фильтр заемщиков.

В зоне отказов оказываются:

  • клиенты даже с краткосрочной просрочкой;
  • заемщики с высокой долговой нагрузкой относительно дохода;
  • люди с неподтвержденными доходами;
  • те, кто активно берет кредиты в разных организациях.

Фактически банки переходят от массовой выдачи к более точечному отбору.

Почему здесь важна аккуратность?

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что бездумно бороться с потребительским кредитованием опасно.

"Потребительское кредитование – это большая часть экономики. Этот сегмент изначально рискованный, потому что такие кредиты, как правило, беззалоговые. Их можно рассматривать как мину замедленного действия, которая может сработать, а может и нет. Нацбанк это прекрасно понимает".Арман Бейсембаев

С другой стороны, проблемы в этом секторе налицо.

"Несколько лет подряд доля потребительских кредитов росла ежегодно почти на 30%. Это, конечно, был перебор. Только в последний год после введения ограничительных мер эта динамика начала замедляться, и мы видим рост на уровне 6-7%".Арман Бейсембаев

При этом, по словам финансиста, чрезмерное ужесточение системы кредитов и рассрочек несет собственные риски. Ведь, когда люди не платят всю сумму сразу за товар или услугу, это удобно и выгодно. На этом во многом держится торговля.

Как подчеркивает эксперт, если модель потребкредитования искусственно сжимать, первой начнет проседать торговля, за ней – логистика и сфера услуг, и далее по "эффекту домино" проблемы перейдут на всю экономику.

Аналитик отмечает, что регулятор пытается изменить структуру кредитования.

"Я понимаю, что правительство хочет переориентировать банки на приоритетное кредитование бизнеса, а не частных лиц. Эта тенденция уже есть. Но полностью отказываться от потребительского кредитования нельзя".Арман Бейсембаев

В этом тонком и важном деле нужен строгий баланс – между интересами заемщиков, банков, государства и бизнеса, считает аналитик. Отдельно он указывает на фактор привычек, так называемый "культурный код" казахстанцев.

"Многие кредиты берутся на цели, которые нельзя назвать необходимыми, – праздники, свадьбы, покупка часто ненужной техники. Это связано с ментальными установками, которые быстро не меняются".

Финансовая грамотность важна, ее нужно всячески пропагандировать, но нельзя ожидать, что люди сразу откажутся от таких расходов. Эту реальность тоже нужно учитывать, отмечает финансист.

Ранее мы рассказали, почему казахстанцы все чаще стали посещать ломбарды.

