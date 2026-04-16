"В кредите отказано": кому в Казахстане закроют доступ к займам и как это повлияет на экономику

В Казахстане ужесточают правила выдачи потребкредитов и вводят новые ограничения по долгам. Кому теперь сложнее получить заем и как это скажется на экономике, выяснял Zakon.kz.

Что изменилось уже сейчас

С 19 марта в стране вступили в силу новые требования к потребительскому кредитованию. Ключевое изменение – снижение порога просрочки, после которого банки могут отказать в новом займе: теперь это 30 дней вместо прежних 90.

Параллельно ужесточены правила для микрофинансовых организаций – им запрещено выдавать кредиты уже при просрочке свыше 1 дня. Добавлены и новые механизмы контроля: введен период охлаждения при оформлении онлайн-займов и обязательная биометрическая идентификация.

Фактически речь идет о более раннем отсеве заемщиков с рисками и попытке ограничить практику "кредитного шопинга", когда новые займы берутся для погашения старых.

Новые меры от АРРФР: три ключевых инструмента

Глава агентства Мадина Абылкасымова уточнила, что в 2026 году запускаются три дополнительных механизма.

Первый – контрциклический буфер капитала. Банки должны на 2% больше создавать запас капитала, если у них в портфеле большой пакет потребительских кредитов.

Второй – коэффициент совокупного долга.

"В текущем году Национальный банк должен установить конкретные предельные значения – сколько может составлять совокупный долг заемщика", Мадина Абылкасымова

Речь идет о прямом ограничении: общий долг человека будет привязан к его годовому доходу. Причем лимиты могут устанавливаться отдельно для ипотеки, автокредитов и беззалоговых займов.

Третий – ужесточение требований к доходам.

"При оценке доходов заемщика используются различные источники подтверждения, и не всегда это официальные или достоверные данные". Мадина Абылкасымова

Регулятор намерен пересмотреть скоринговые модели и учитывать только подтвержденные доходы. Введение этой нормы обсуждается и может быть перенесено на 1 января 2027 года.

Рассрочки выведут из "серой зоны"

Отдельный блок реформ касается рассрочек, которые сейчас активно выдают маркетплейсы и торговые площадки.

Такие продукты имеют все признаки кредитного продукта, подчеркнула Абылкасымова и добавила, что регулятор готовит законодательные поправки, которые фактически приравняют рассрочки к кредитам. Это означает, что они будут учитываться при расчете общей долговой нагрузки заемщика.

Добавим, что часть ограничений была введена еще в 2025 году, и они уже изменили динамику рынка.

Дополнительно сработали:

запрет на кредиты сроком более 5 лет;

повышение требований к капиталу до 350% по ряду беззалоговых займов;

введение индивидуальных дефолт-рейтов для банков.

Пояснение: последний показатель отражает долю проблемных кредитов. Если он высокий, банк вынужден ужесточать одобрение заявок.

Кому теперь будут чаще отказывать?

Новая модель кредитования формирует более жесткий фильтр заемщиков.

В зоне отказов оказываются:

клиенты даже с краткосрочной просрочкой;

заемщики с высокой долговой нагрузкой относительно дохода;

люди с неподтвержденными доходами;

те, кто активно берет кредиты в разных организациях.

Фактически банки переходят от массовой выдачи к более точечному отбору.

Почему здесь важна аккуратность?

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что бездумно бороться с потребительским кредитованием опасно.

"Потребительское кредитование – это большая часть экономики. Этот сегмент изначально рискованный, потому что такие кредиты, как правило, беззалоговые. Их можно рассматривать как мину замедленного действия, которая может сработать, а может и нет. Нацбанк это прекрасно понимает". Арман Бейсембаев

С другой стороны, проблемы в этом секторе налицо.

"Несколько лет подряд доля потребительских кредитов росла ежегодно почти на 30%. Это, конечно, был перебор. Только в последний год после введения ограничительных мер эта динамика начала замедляться, и мы видим рост на уровне 6-7%". Арман Бейсембаев

При этом, по словам финансиста, чрезмерное ужесточение системы кредитов и рассрочек несет собственные риски. Ведь, когда люди не платят всю сумму сразу за товар или услугу, это удобно и выгодно. На этом во многом держится торговля.

Как подчеркивает эксперт, если модель потребкредитования искусственно сжимать, первой начнет проседать торговля, за ней – логистика и сфера услуг, и далее по "эффекту домино" проблемы перейдут на всю экономику.

Аналитик отмечает, что регулятор пытается изменить структуру кредитования.

"Я понимаю, что правительство хочет переориентировать банки на приоритетное кредитование бизнеса, а не частных лиц. Эта тенденция уже есть. Но полностью отказываться от потребительского кредитования нельзя". Арман Бейсембаев

В этом тонком и важном деле нужен строгий баланс – между интересами заемщиков, банков, государства и бизнеса, считает аналитик. Отдельно он указывает на фактор привычек, так называемый "культурный код" казахстанцев.

"Многие кредиты берутся на цели, которые нельзя назвать необходимыми, – праздники, свадьбы, покупка часто ненужной техники. Это связано с ментальными установками, которые быстро не меняются".

Финансовая грамотность важна, ее нужно всячески пропагандировать, но нельзя ожидать, что люди сразу откажутся от таких расходов. Эту реальность тоже нужно учитывать, отмечает финансист.

