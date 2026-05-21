Могут ли признанным банкротами гражданам запретить брать кредиты

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса рассказал, нужно ли ужесточать процедуру банкротства физлиц в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин сообщил, что соответствующий законопроект сейчас обсуждается. "Сейчас о каких-то результатах говорить пока рано. Если вы у меня спрашиваете, то в принципе, наверное, правильно в определенных случаях запрещать. Надо смотреть, это ведь не просто так: "Ты банкрот, и поэтому ты не должен брать кредит", – пояснил он. 14 мая 2026 года директор по работе с госорганами Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Бекжан Отарбаев предложил внести поправки в процедуру банкротства физлиц, чтобы минимизировать риски злоупотреблений.

