Нацбанк с 2027 года планирует ввести жесткий кредитный лимит для казахстанцев
Соответствующие изменения разработаны в рамках постановления правления Нацбанка РК "Об установлении макропруденциальных нормативов и лимитов, их нормативных значений и методики расчетов".
"КДД был введен в регуляторную практику в августе 2024 года и до настоящего времени находится в мониторинговом периоде. Показатель представляет собой отношение совокупной задолженности заемщика по всем непогашенным займам и микрокредитам, включая планируемый новый заем, к его годовому доходу", – напомнили в пресс-службе НБК сегодня, 20 мая 2026 года.
Данный инструмент, как отметили в монетарном регуляторе, позволяет оценивать способность заемщика своевременно обслуживать свои обязательства.
"Иными словами, КДД отражает размер задолженности заемщика, выраженный в количестве его годовых доходов. Высокое значение КДД свидетельствует о повышенной долговой нагрузке и росте вероятности неплатежеспособности заемщика. Как и действующий коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН), КДД рассчитывается до принятия решения о выдаче займа".Пресс-служба НБК
Как пояснили в Нацбанке, применение КДД направлено на:
- стимулирование ответственной кредитной политики банков,
- снижение рисков чрезмерной закредитованности населения,
- укрепление устойчивости финансовой системы,
- сокращение просроченной задолженности,
- формирование более сбалансированной структуры кредитования.
"Национальный банк планирует установить с 1 января 2027 года предельный уровень КДД по совокупной задолженности заемщика на уровне 8 годовых доходов. При этом, учитывая признаки охлаждения в сегменте кредитования населения, Национальный банк продолжит мониторинг показателя КДД в разрезе отдельных видов займов, включая автокредитование, ипотечные жилищные займы и беззалоговые потребительские займы, без установления для них дифференцированных предельных значений", – заявили в пресс-службе НБК.
Также из заявления следует, что в случае нарастания рисков в сегменте розничного кредитования Нацбанк "оставляет за собой право установить дифференцированные предельные значения КДД по видам займов, а также изменить общий уровень КДД с учетом обеспечения баланса между доступностью кредитов и рисками финансовой стабильности".
"В отношении действующего КДН отмечаем, что пересмотр требований по его расчету, а также его предельного значения в настоящее время не планируется (действующее предельное значение КДН – 0,5. – Прим. ред.)".Пресс-служба НБК
В Нацбанке заверили, что реализация указанных мер направлена на предотвращение формирования избыточной долговой нагрузки населения и обеспечения устойчивого развития кредитного рынка.
