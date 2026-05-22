Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 мая 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,45 тенге, евро – 547,21 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 543 тенге, продажи – 553 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 469 тенге, продажи – 471,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 545 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,54 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 544 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,50. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

