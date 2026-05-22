Как инфляция меняет рацион казахстанцев

За последние годы рацион казахстанцев заметно изменился под давлением высоких цен на продукты. Одни категории уходят из повседневной корзины, другие превратились в основу питания. Как затяжной период продовольственной инфляции повлиял на привычки населения, разбирался Zakon.kz.

Дорогие продукты стали новой нормой

Еще в конце 2021 года ситуация воспринималась относительно спокойной. Тогда годовая инфляция в Казахстане составляла 8,4%. Однако в 2022 году страна вошла в длительный период быстрого удорожания товаров, и по итогам 2025 года уровень годовой инфляции в Казахстане составил 12,3%. С начала 2026 года инфляция постепенно замедляется. К маю она опустилась до 10,6%,

За четыре года выросли не только ценники в магазинах, но и сама нагрузка на семейные бюджеты. В 2025 году, по данным Finprom.kz, расходы казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки достигли 615,5 тыс. тенге в среднем на человека – сразу на 13,9% больше, чем годом ранее.

Еще показательнее выглядит доля расходов на еду. Сейчас на продукты уходит уже 52,4% всех потребительских расходов домашних хозяйств. В Туркестанской области показатель достигает 61,1%, в области Жетысу – 60,6%, в Жамбылской области – 59,1%.

Экономист Тулеген Аскаров считает, что главным последствием последних лет стало не само подорожание товаров, а накопительный эффект нескольких лет постоянного роста цен.

"После 2022 года семьи столкнулись не с краткосрочным скачком цен, а с несколькими годами постоянного удорожания базовых товаров. Когда это продолжается долго, люди начинают адаптировать рацион уже не под привычки, а под стоимость продуктов", – отметил эксперт.

Люди не стали есть меньше – они стали есть иначе

Главное изменение последних лет связано не столько с объемом еды, сколько с самой структурой питания.

Резкого отказа от базовых продуктов не происходит. Намного чаще семьи постепенно меняют состав повседневной корзины: дорогие категории начинают появляться на столе реже, а основу рациона составляют более доступные продукты.

Это хорошо видно по статистике потребления.

В среднем казахстанцы потребляют 125,6 кг хлеба и крупяных изделий в год на человека. При этом рыбы и морепродуктов – всего 14,6 кг. На сахар и кондитерские изделия приходится еще 44 кг в год.

Потребление рыбы падает еще сильнее – до 5,5 кг в год. Молочные продукты сокращаются с 237,7 кг до 123,4 кг, фрукты – с 82,8 кг до 42,2 кг.

При этом часть пищевых привычек остается практически неизменной даже при росте цен.

"Мы традиционно едим много хлеба, любим мучное и сладкое. А вот рыбу исторически потребляем меньше. Такие привычки быстро не меняются. Даже если условная треска станет дешевле, это не означает, что казахстанцы резко начнут есть больше рыбы". Тулеген Аскаров

Мясо – не повседневный продукт

Именно мясо и мясопродукты сегодня формируют крупнейшую статью продовольственных расходов казахстанцев – 34,4% всех затрат на питание. В среднем на мясо уходит 211,6 тыс. тенге на человека в год.

При этом стоимость красного мяса продолжает расти быстрее многих других категорий. За последний год баранина подорожала на 21,1%, говядина без костей – на 19,4%, мясной фарш – на 18,1%, конина – на 14,4%.

На этом фоне дорогие продукты постепенно перестают быть повседневной частью рациона для значительной части населения. Это особенно заметно при сравнении обеспеченных и малообеспеченных групп.

У 10% наиболее обеспеченных казахстанцев потребление мяса достигает 150 кг в год, тогда как у 10% наименее обеспеченных – лишь 45,4 кг.

По рыбе разрыв почти четырехкратный: 28,2 кг против 7,1 кг.

Сильнее всего давление цен ощущают большие семьи. В домохозяйствах из 1 человека потребление мяса достигает 157,5 кг в год на человека. В семьях из 5 и более человек показатель снижается до 63,7 кг.

По молочным продуктам разница еще заметнее: 490,3 кг против 174,8 кг.

Похожая ситуация складывается и с фруктами. В небольших домохозяйствах потребление достигает 157,6 кг на человека в год, тогда как в больших семьях показатель снижается почти в 2,5 раза – до 63,8 кг.

Люди уже привыкли жить по новым ценам

Во второй половине 2025 года ситуация с ценами начала постепенно стабилизироваться. Власти усилили меры по сдерживанию стоимости социально значимых товаров, а темпы подорожания отдельных категорий начали замедляться.

Одновременно начали снижаться и инфляционные ожидания населения.

По мнению Тулегена Аскарова, часть прежних потребительских привычек со временем может восстановиться. Однако такие процессы всегда происходят медленно.

"Если рост цен продолжит замедляться, люди вполне могут вернуться к прежнему уровню потребления отдельных продуктов, в том числе мяса. Но после нескольких лет дорогой еды семьи стали намного осторожнее относиться к расходам", – считает экономист.

Несколько лет постоянного удорожания уже успели изменить повседневное потребление. И даже если рост цен продолжит замедляться, привычка жить и питаться по-новому останется с казахстанцами надолго.

