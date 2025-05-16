Овощи и фрукты продолжают дорожать: насколько выросли цены на продукты в апреле

Как изменилась продовольственная инфляция в прошлом месяце и что повлияло на удорожание отдельных продуктов питания – в материале Zakon.kz.

В апреле годовая инфляция на продовольственные товары ускорилась до 8,5% по сравнению с 7,6% в марте. Месячная инфляция замедлилась до 1,1%, но все еще остается повышенной.

Больше всего в апреле выросли цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и морепродукты, а также сахар. Месячные темпы роста цен на мясо в апреле выросли на 1,4%, что связано с ростом цен производителей сельского хозяйства, сообщается в обзоре Национального банка.

"Если в конце 2024-го и начале 2025 года рост потребительских цен был обусловлен преимущественно удорожанием говядины на фоне сокращения предложения, то в настоящее время зафиксировано повышение цен также на конину и баранину, что связано с ростом цен сельхозпроизводителей. В апреле рост цен на овощи замедлился до 2,8%, однако остается высоким для данного периода". Национальный банк РК

Рост цен на овощи в Нацбанке связывают с низким валовым сбором урожая в 2024 году, а также с ростом цен производителей по отдельным видам овощей. Так, больше всего подорожала белокочанная капуста – на 20,2%, свекла – на 11,7%, лук – на 11,5% и картофель – на 7,1%. При этом цен на огурцы и помидоры снизились на 14,3% и 5%.

Темпы удорожания фруктов в апреле также оставались высокими, на уровне 1,6%. Но с учетом сезонного фактора рост цен на фрукты оказался умеренным (0,4%), что говорит о преимущественно сезонной природе удорожания. Сильнее всего подорожали лимоны – на 7,1%, виноград – на 6,5%, яблоки – на 2,1%. В то же время темпы роста цен на бананы замедлились до 0,3% с 14,5% в марте. При этом снизился рост цен на апельсины (-2%), груши (-0,4%) и сухофрукты (-0,1%).

На фоне высокой зависимости от импорта из России и укрепления российского рубля выросли цены на сахар в апреле на 2,2%. Рост цен на сахар наблюдается с февраля 2025 года – именно в этот период началось укрепление российского рубля. Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам 2024 года доля российского импорта в поставках белого готового сахара в Казахстан составила 74%.

В обзоре отмечается, что в целом ситуация на мировом рынке продовольствия демонстрирует признаки ухудшения. В апреле индекс продовольственных цен ФАО вырос на 1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении прирост составил 7,6%. Основной вклад в рост индекса внесло повышение цен на зерновые, мясо и молочную продукцию, тогда как снижение цен на сахар и растительные масла частично сдерживало общий рост индекса. Значимое влияние на ценовую динамику сейчас оказывает торговая политика США, на фоне которой усиливается волатильность валютных курсов и возрастают опасения относительно перспектив спроса.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Казахстане могут подорожать некоторые продукты, импортируемые из России.