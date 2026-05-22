Курсы валют на выходные дни: 23 и 24 мая
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 22 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,06 тенге, снизившись на 0,2 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 546,68 тенге (-1,48).
Курс российского рубля снизился до 6,60 тенге (-0,03).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,05 тенге (-0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473,5 тенге, евро – по 546,5-551,6 тенге, рубли – по 6,37-6,51.
Утром 22 мая Национальный банк установил курс доллара в 471,45 тенге, евро – 547,21 тенге, рубля – 6,63 тенге.
