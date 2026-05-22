Десятки новых законов: Кошанов отчитался перед Токаевым о деятельности Мажилиса
Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Палаты по законодательному обеспечению конституционной реформы.
"Спикер Мажилиса сообщил, что Парламентом качественно и в срок приняты семь конституционных законов, обеспечивающих практическую реализацию норм новой Конституции. Среди них конституционные законы "О президенте", "О Курултае и статусе его депутатов", "О Қазақстан Халық Кеңесі", "О статусе столицы", "О специальном правовом режиме города Алатау" и другие. Работа над ними велась открыто с привлечением общественности и экспертных кругов", – говорится в сообщении.
Кошанов рассказал, что с начала сессии Мажилисом принято и направлено в Сенат 89 законов. В частности:
- Строительный, Цифровой кодексы;
- законы об искусственном интеллекте, о банках и банковской деятельности, по профилактике правонарушений, внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы;
- о государственной службе, государственных наградах, по вопросам науки, повышению статуса педагога;
- противодействию коррупции, деятельности частных судебных исполнителей и другие.
Кроме того на рассмотрении депутатов находится 80 законопроектов. Это законопроекты:
- по вопросам амнистии в связи с принятием новой Конституции;
- цифровизации и безопасности дорожного движения;
- местному самоуправлению;
- развитию рынка телекоммуникаций;
- развитию отрасли машиностроения;
- по вопросам технического и профессионального образования;
- о нотариате и другие.
По словам Ерлана Кошанова, до конца текущей сессии Мажилис планирует заслушать отчет председателя Высшей аудиторской палаты по эффективному расходованию средств, выделенных на развитие науки, отчеты Правительства и ВАП по исполнению республиканского бюджета за 2025 год, а также информацию Правительства о результатах рассмотрения обращений избирателей по итогам выезда депутатов в регионы.
"В законотворческой работе Мажилис уделяет особое значение открытости и сотрудничеству с экспертными кругами. Регулярно проводятся заседания Общественной палаты", – отмечено в отчете.
Главе государства также рассказали об итогах работы по линии парламентской дипломатии, деятельности в рамках ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.
Накануне, 21 мая, перед президентом отчитался новый аким Кызылординской области.