Десятки новых законов: Кошанов отчитался перед Токаевым о деятельности Мажилиса

22 мая 2026 года глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Палаты по законодательному обеспечению конституционной реформы.

"Спикер Мажилиса сообщил, что Парламентом качественно и в срок приняты семь конституционных законов, обеспечивающих практическую реализацию норм новой Конституции. Среди них конституционные законы "О президенте", "О Курултае и статусе его депутатов", "О Қазақстан Халық Кеңесі", "О статусе столицы", "О специальном правовом режиме города Алатау" и другие. Работа над ними велась открыто с привлечением общественности и экспертных кругов", – говорится в сообщении.

Кошанов рассказал, что с начала сессии Мажилисом принято и направлено в Сенат 89 законов. В частности:

Строительный, Цифровой кодексы;

законы об искусственном интеллекте, о банках и банковской деятельности, по профилактике правонарушений, внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы;

о государственной службе, государственных наградах, по вопросам науки, повышению статуса педагога;

противодействию коррупции, деятельности частных судебных исполнителей и другие.

Кроме того на рассмотрении депутатов находится 80 законопроектов. Это законопроекты:

по вопросам амнистии в связи с принятием новой Конституции;

цифровизации и безопасности дорожного движения;

местному самоуправлению;

развитию рынка телекоммуникаций;

развитию отрасли машиностроения;

по вопросам технического и профессионального образования;

о нотариате и другие.

По словам Ерлана Кошанова, до конца текущей сессии Мажилис планирует заслушать отчет председателя Высшей аудиторской палаты по эффективному расходованию средств, выделенных на развитие науки, отчеты Правительства и ВАП по исполнению республиканского бюджета за 2025 год, а также информацию Правительства о результатах рассмотрения обращений избирателей по итогам выезда депутатов в регионы.

"В законотворческой работе Мажилис уделяет особое значение открытости и сотрудничеству с экспертными кругами. Регулярно проводятся заседания Общественной палаты", – отмечено в отчете.

Главе государства также рассказали об итогах работы по линии парламентской дипломатии, деятельности в рамках ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.

Накануне, 21 мая, перед президентом отчитался новый аким Кызылординской области.