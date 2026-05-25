Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,8 тенге, евро – 545,99 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 542 тенге, продажи – 552 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 471 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 547 тенге, продажи – 552 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,48 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545,6 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,46.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.