Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 мая

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 25 мая 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,8 тенге, евро – 545,99 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 542 тенге, продажи – 552 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 471 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 547 тенге, продажи – 552 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,48 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 545,6 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,46. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью