Продавать самому или через маркетплейс: цифры дали неожиданный ответ

У небольшого бизнеса в Казахстане все чаще возникает практический вопрос: продавать через маркетплейс или запускать собственный сайт. Новая статистика показывает, что выбор зависит не от размера компании, а от самого товара, сообщает Zakon.kz.

Покупатель ушел в онлайн

Еще несколько лет назад электронная коммерция воспринималась как дополнительный канал продаж, востребованный прежде всего в крупных городах и среди ограниченной аудитории. Сегодня ситуация изменилась принципиально.

По данным БНС АСПиР РК, онлайн-торговля в Казахстане за 4 года выросла почти в 8 раз – с 481,9 млрд до 3768,8 млрд тенге, то есть e-commerce стала обычным и повседневным делом. Это подтверждает и структура платежей. Сейчас 77,4% всех расчетов в электронной коммерции проходят в безналичной форме.

Наиболее показательной в статистике выглядит структура самого рынка. Из 3768,8 млрд тенге оборота 3237,5 млрд, или 86%, приходятся на маркетплейсы. На собственные интернет-ресурсы компаний – сайты, приложения и другие независимые цифровые площадки – остается лишь 531,3 млрд тенге, или 14%.

Эта пропорция показывает, что электронная коммерция Казахстана развивается прежде всего как платформенная экономика.

Для бизнеса это выглядит как очевидное преимущество. Маркетплейсы позволяют быстро выйти к широкой аудитории, не вкладывая значительные средства в разработку собственной инфраструктуры, техническую поддержку и продвижение.

Но именно здесь возникает главный парадокс рынка. Чем больше оборот сосредоточен внутри платформ, тем сильнее продавцы зависят от чужих правил. Доступ к аудитории, условия продвижения, алгоритмы выдачи товаров и стоимость присутствия на площадке определяются не самим продавцом, а платформой.

Средний чек показывает разницу моделей

Статистика фиксирует заметный разрыв между двумя форматами торговли. Средний чек на маркетплейсах составляет 11 123 тенге, тогда как на собственных цифровых ресурсах предприятий – 23 363 тенге.

Разница более чем в 2 раза не позволяет напрямую говорить о прибыльности, однако показывает разную структуру спроса.

Маркетплейсы работают как пространство массового сравнительного потребления, где покупатель ориентируется прежде всего на цену, скидку и скорость выбора. Собственные площадки компаний чаще аккумулируют более осознанные покупки, где потребитель делает выбор не только по стоимости, но и по самому бренду.

Рост есть, но зрелости пока нет

Несмотря на быстрый рост рынка, логистическая структура показывает, что инфраструктура пока не полностью соответствует масштабу электронной торговли.

Почти половина всех заказов – 46,1% – доставляется через обычную почту. Курьерская доставка занимает 27,3%, специализированные логистические службы – 26,6%. Еще 34,7% заказов покупатели предпочитают забирать самостоятельно.

Для рынка с проникновением электронной коммерции на уровне 14,3% это важный сигнал.

Цифровой спрос в Казахстане растет быстрее, чем развивается логистическая среда. Значительная доля самовывоза показывает, что покупатели по-прежнему нередко выбирают этот формат либо ради экономии, либо из-за ограничений доставки.

А как у них?

По масштабу электронной торговли Казахстан уже приблизился к ряду развитых рынков. По данным Бюро национальной статистики, доля онлайн-продаж в стране достигла 14,3%. Для сравнения: в Японии этот показатель составляет 14,7%, в Германии – 14,4%, во Франции – 12% (статистика ECDB).

Но структура продаж в Казахстане заметно отличается.

Например, в США около 42% всех онлайн-продаж приходится на маркетплейсы, еще 19,2% занимает direct-to-consumer сегмент, где производители продают напрямую через собственные цифровые каналы. Остальная часть распределена между крупными сетевыми онлайн-ритейлерами и омниканальными игроками.

Это принципиально другая архитектура рынка.

Если в Казахстане основная онлайн-торговля сосредоточена внутри платформ, то американская модель – более сложная система, где маркетплейсы остаются сильнейшим каналом, но не монополизируют цифровую торговлю.

Другими словами, рынок Казахстана вырос до масштабов развитых стран по проникновению, но пока остается менее диверсифицированным по структуре каналов продаж.

