Грозы с туманом и жара до +35°С: Казахстану пообещали погодный хаос 30 мая

О погодных сюрпризах на субботу, 30 мая 2026 года, по Казахстану рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В заявлении метеорологов отмечено, что на большей части территории республики ожидается неустойчивая погода. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Так, пройдут дожди с грозами. На западе, юго-западе, северо-западе и вовсе ожидаются сильные дожди, град, шквал.

Лишь в центре страны ожидается погода без осадков.

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

"Ночью и утром на севере страны – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Стоит отметить, что на юге области Абай столбики термометра зафиксируют сильную жару в +35°С.

Немного ранее специалисты разместили интересный обзор особенностей климата на территории Казахстана в 2025 году. Согласно нему, Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года.

