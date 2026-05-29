Грозы с туманом и жара до +35°С: Казахстану пообещали погодный хаос 30 мая
В заявлении метеорологов отмечено, что на большей части территории республики ожидается неустойчивая погода. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.
Так, пройдут дожди с грозами. На западе, юго-западе, северо-западе и вовсе ожидаются сильные дожди, град, шквал.
Лишь в центре страны ожидается погода без осадков.
Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
"Ночью и утром на севере страны – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Стоит отметить, что на юге области Абай столбики термометра зафиксируют сильную жару в +35°С.
