Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 июня

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 1 июня 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,95 тенге, евро – 565,74 тенге, рубля – 6,83 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 482,2 тенге, продажи – 489,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 560,2 тенге, продажи – 570,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,51 тенге, продажи – 6,81 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 486 тенге, продажи – 493,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 566,5 тенге, продажи – 571,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 487,7 тенге, продажи – 489,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 564,3 тенге, продажи – 571 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,59 тенге, продажи – 6,66. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью