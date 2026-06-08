Названы профессии, которые будут нужны Казахстану в ближайшие годы

Более 1,2 млн вакансий могут разместить работодатели Казахстана в 2026 году. При этом самый высокий спрос ожидается не на офисных специалистов, а на работников массовых профессий, сообщает Zakon.kz.

Дворники, уборщики и разнорабочие

По итогам 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 1,09 млн вакансий. В 2026 году потребность работодателей в кадрах продолжит расти.

По прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, количество вакансий на бирже труда в зависимости от сценария может составить от 1,12 млн до 1,31 млн. Базовый сценарий предполагает около 1,2 млн вакансий, что на 9% больше показателя 2025 года.

Кто окажется самым востребованным

Лидерами по числу вакансий в 2026 году станут рабочие и другие массовые профессии.

На первом месте находятся разнорабочие, для которых прогнозируется 80 941 вакансия. Следом идут прочие неквалифицированные рабочие – 63 890 вакансий и дворники с уборщиками открытых территорий – 50 750 вакансий.

В первую десятку также вошли:

учителя средней школы по общественным наукам – 33 548 вакансий;

средний медицинский персонал по уходу – 26 287;

неквалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности – 21 976;

работники по уходу за больными – 20 154;

уборщики в офисах – 20 002;

воспитатели дошкольного образования – 19 742;

уборщики помещений – 18 994.

В результате структура спроса на рабочую силу в Казахстане остается достаточно неоднородной, отмечают специалисты Finprom.kz.

С одной стороны, работодатели активно ищут работников для выполнения массовых и низкоквалифицированных работ, с другой – сохраняется существенная потребность в специалистах социальной сферы, от которых напрямую зависит качество человеческого капитала страны.

Где работодатели будут искать сотрудников

Наибольшее количество вакансий ожидается в Астане. По базовому прогнозу работодатели столицы разместят около 128 тыс. предложений о работе.

На втором месте находится Алматы со 102 тыс. вакансий. Далее следуют:

Туркестанская область с 98 тыс.,

Павлодарская область с 88 тыс.,

Карагандинская область с 77 тыс. вакансий.

Самый низкий спрос на работников прогнозируется в области Улытау, где ожидается всего 19 тыс. вакансий. В Мангистауской области их количество может составить 26 тыс., а в области Жетысу – 28 тыс.

Образование сохраняет лидерство

Если рассматривать рынок труда по отраслям, то больше всего вакансий будет создано в сфере образования.

По прогнозу на 2026 год, на нее придется 362 тыс. вакансий, или 30% от общего объема. На втором месте находится здравоохранение со 115 тыс. вакансий, на третьем – обрабатывающая промышленность со 112 тыс.

В пятерку также входят государственное управление и социальное обеспечение – 99 тыс. вакансий, а также сельское хозяйство – 86 тыс.

За пределами рейтинга: кого еще не хватает экономике

Данные Электронной биржи труда показывают лишь одну сторону рынка труда – массовый найм. Чем больше работников требуется работодателям, тем выше профессия поднимается в рейтинге вакансий. Однако количество вакансий не всегда отражает долгосрочные потребности экономики, считает социолог Валерия Волкова.

Так, в первой десятке самых востребованных профессий находятся учителя, воспитатели, средний медицинский персонал и работники по уходу за больными. Однако спрос на эти категории работников формируется не только текущими вакансиями, но и более глубокими демографическими процессами.

Высокий спрос на работников образования связан с последствиями "бэби-бума", который наблюдается в Казахстане с начала 2000-х годов. Дети, родившиеся в тот период, сначала увеличили нагрузку на детские сады, затем на школы, а теперь постепенно переходят в колледжи и вузы.

В результате системе образования требуется все больше учителей, воспитателей, преподавателей и вспомогательного персонала.

"Фактически именно этим объясняется лидерство сфер воспитания и образования как в краткосрочном, так и в долгосрочном прогнозе". Валерия Волкова

Если в 2026 году отрасль должна сформировать 362 тыс. вакансий, то до 2030 года совокупная потребность в работниках образования оценивается уже в 380 тыс. человек.

Еще одна тенденция связана с продолжающейся урбанизацией. Наибольший совокупный спрос на работников до 2030 года будет сформирован в Алматы – 208 тыс. человек. Далее следуют Алматинская область с показателем 136,6 тыс. человек и Карагандинская область – 135,7 тыс. человек. Это говорит о продолжающейся концентрации рабочих мест и населения вокруг крупнейших экономических центров страны.

В целом в образовании, торговле и сельском хозяйстве может быть занято до 760 тыс. работников.

Вот почему рейтинг самых востребованных профессий отражает лишь нынешнюю ситуацию на рынке труда, тогда как долгосрочные прогнозы показывают направления, где стране предстоит искать кадры в течение ближайшего десятилетия.

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