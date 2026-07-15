Кому предлагают зарплату почти в 2 млн тенге, а кто хочет получать 3,4 млн – данные Минтруда
Так, в июне 2026 года на ЭБТ Enbek.kz работодатели разместили 108,7 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 126,7 тыс. резюме.
По сравнению с маем количество вакансий увеличилось на 25,4%, число резюме – на 38,3%.
По данным Минтруда, среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой оплаты труда в июне выделяются позиции:
- директора дивизиона (≈1,98 млн тенге),
- заместителя начальника управления (≈1,38 млн тенге),
- инженера по скважинам (≈1,31 млн тенге).
В свою очередь среди соискателей наиболее высокие ожидания по уровню заработной платы зафиксированы у кандидатов на позиции:
- пилота (≈3,4 млн тенге),
- системного архитектора (≈2,5 млн тенге),
- врача-хирурга (≈2 млн тенге).
Рынок труда платформы восстановился после сезонного спада, характерного для периода майских праздников. Сезонное увеличение предложения рабочей силы связано, в том числе, с выходом на рынок труда выпускников учебных заведений.
В отраслевой структуре спроса лидирует образование (19,2 тыс. вакансий). Значительный спрос сохраняется в секторах предоставления прочих видов услуг (16,5 тыс.), сельского, лесного и рыбного хозяйства (12,1 тыс.), здравоохранения и социального обслуживания (9,5 тыс.), а также строительства (8,4 тыс.) и обрабатывающей промышленности (7,3 тыс.).
По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Туркестанской области (12,3 тыс.), Астане (8,5 тыс.), Жамбылской области (7,0 тыс.) и Карагандинской области (6,7 тыс. вакансий).
В структуре спроса по уровню квалификации доли позиций среднего уровня квалификации и низкоквалифицированного труда практически сравнялись – по 37-38% всех предложений, что отражает сезонный рост потребности в рабочих профессиях в сельском хозяйстве и строительстве. Высококвалифицированные специалисты требуются в 25% вакансий.
Со стороны предложения рабочей силы в июне размещено 126,7 тыс. резюме. Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 49% всех резюме, что заметно выше показателей предыдущих месяцев и связано с выходом на рынок выпускников. Доля соискателей 35-44 лет составляет 25%, 45-54 лет – 17%, старше 55 лет – 9%. По гендерному составу: 55% – женщины, 45% – мужчины.
По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 37% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 33% – на высококвалифицированных, 30% – на низкоквалифицированных соискателей.
"В целом, данные июня отражают восстановление деловой активности на платформе после майского спада: спрос и предложение выросли до максимальных значений с начала года. Структура спроса остается устойчивой – основная потребность работодателей сосредоточена в социальной сфере, секторе услуг и сезонных отраслях, тогда как со стороны предложения усилилась активность молодежи, в том числе выпускников учебных заведений".Пресс-служба МТСЗН РК
С начала года на платформе размещено 604,4 тыс. вакансий и 736 тыс. резюме.
14 июля 2026 года в Минтруда сообщили приятную новость для казахстанцев, которые ищут работу. В стране запустили новый сервис с искусственным интеллектом (ИИ), который поможет безработным гражданам найти работу.