Закрепить размеры бюджетных корректировок предложил Кошанов

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 10 июня 2026 года рассмотрели отчет правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Отчеты представили министр финансов Мади Такиев и глава ВАП Алихан Смаилов. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов по итогам обсуждения отметил, что наблюдается устойчивое развитие экономики страны.

"Рост ВВП превысил как прогнозные показатели, так и уровень предыдущего года. Это подтверждается представленными отчетами. Особенностью отчета стало то, что Парламент впервые получил более широкий объем информации о состоянии государственного долга, внебюджетных фондах и деятельности квазигосударственного сектора", – добавил он.

Между тем, по словам спикера, необходимо продолжить работу по совершенствованию бюджетной политики и законодательства.

"В новом Бюджетном кодексе мы дали правительству право самостоятельно, без участия Парламента, проводить корректировки в пределах 15%. Сегодня мы видим, что государственные органы увлеклись этой возможностью и по отдельным направлениям расходы были изменены до 59%. В целом было проведено восемь корректировок. Это говорит, прежде всего, о непродуманном первоначальном планировании бюджетных программ. Поэтому считаю правильным в будущем пересмотреть данный подход в Бюджетном кодексе. И закрепить конкретные размеры бюджетных корректировок", – заявил Кошанов.

Указал он и на сокращение доли бюджета развития с 8,1 до 6,4%. В итоге в 2025 году каждый пятый инвестиционный проект остался незавершенным.

"В первую очередь, приоритетными должны быть расходы на развитие страны, а не на текущие цели. В 2025 году из средств Национального фонда были профинансированы проекты по благоустройству улиц, парков, уличному освещению. Это полностью противоречит политике использования средств Национального фонда. Надо направлять средства только на проекты государственного значения", – подчеркнул он.

Ерлан Кошанов отметил, что правительство должно обеспечить мониторинг проектов, финансируемых за счет средств фонда.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил о росте показателей неэффективного использования бюджетных средств.