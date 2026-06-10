Госорганы неэффективно использовали более 600 млрд тенге в 2025 году

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 10 июня 2026 года на пленарном заседании палаты заявил о росте показателей неэффективного использования бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году были неэффективно использованы миллиарды тенге.

"Если в 2024 году этот показатель составлял 371 миллиард тенге, то в 2025 году он достиг почти 649 миллиардов тенге. То есть объем неэффективно использованных бюджетных средств вырос в 1,7 раза", – сказал Магеррамов.

Он подчеркнул, что при освоении практически 100 процентов бюджетных средств часть конечных результатов и целевых индикаторов не достигнута.

"Это означает, что мы по-прежнему оцениваем эффективность правительства по освоению денег, а не по достигнутым результатам. Мы неоднократно заявляли, что пора от количественных показателей переходить к качественным результатам, потому что нашим гражданам важна не сумма освоенных средств, а повышение их благосостояния", – добавил депутат.

Об отчете ВАП по неэффективному расходованию средств читайте в материале.