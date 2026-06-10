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Финансы

Госорганы неэффективно использовали более 600 млрд тенге в 2025 году

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 10 июня 2026 года на пленарном заседании палаты заявил о росте показателей неэффективного использования бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году были неэффективно использованы миллиарды тенге.

"Если в 2024 году этот показатель составлял 371 миллиард тенге, то в 2025 году он достиг почти 649 миллиардов тенге. То есть объем неэффективно использованных бюджетных средств вырос в 1,7 раза", – сказал Магеррамов.

Он подчеркнул, что при освоении практически 100 процентов бюджетных средств часть конечных результатов и целевых индикаторов не достигнута.

"Это означает, что мы по-прежнему оцениваем эффективность правительства по освоению денег, а не по достигнутым результатам. Мы неоднократно заявляли, что пора от количественных показателей переходить к качественным результатам, потому что нашим гражданам важна не сумма освоенных средств, а повышение их благосостояния", – добавил депутат.

Об отчете ВАП по неэффективному расходованию средств читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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