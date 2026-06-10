Freedom Holding Corp. начал предварительные торги акциями SpaceX: уже можно оставить заявки

Это лето может стать историческим для миллионов инвесторов: на биржу выходит компания Илона Маска SpaceX. IPO может стать крупнейшим в истории – на рекордные 75 млрд долларов. По итогам стоимость всей компании может составить 1,77 трлн долларов.

Брокер Freedom Holding Corp. проводит предварительные торги акциями SpaceX. Начиная с 10 июня бумаги доступны каждый день с 15:00 до 01:00 по Астане вплоть до размещения, которое ожидается в пятницу, 12 июня.

Как подать заявку на бумаги SpaceX

Freedom Holding Corp. дает казахстанским инвесторам возможность поучаствовать в пре-маркете по акциям SpaceX. Бумаги мирового гиганта будут доступны инвесторам на Nasdaq под тикером SPCX только 12 июня. Целевая цена размещения – 135 долларов за акцию.

В течение двух дней до этого – 10 и 11 июня с 15:00 до 01:00 по Астане – клиенты Freedom Holding могут выставлять лимитные заявки на покупку и продажу бумаг SpaceX. В приложении брокера Freedom клиентам доступны сделки с лимитными приказами по тикеру SPCX.US.

Крупнейшее IPO в истории

IPO SpaceX может стать самым масштабным первичным размещением акций за всю историю мирового фондового рынка. Компания Илона Маска планирует разместить около 555 млн акций. Объем привлечения составит порядка 75 млрд долларов, а оценка всего бизнеса достигнет 1,77 трлн долларов.

По этим параметрам SpaceX обойдет рекордное IPO Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла более 25 млрд долларов, а также крупнейшие размещения последних десятилетий – Alibaba (25 млрд долларов в 2014 году), SoftBank (23,5 млрд долларов в 2018), General Motors (20,1 млрд долларов 2010 года), Visa ( 17,9 млрд долларов в 2008), Meta Platforms (16 млрд долларов в 2012 году).

Подобные сделки на рынке принято называть поколенческими (generational IPO). Для большинства инвесторов возможность участвовать в размещении компании такого масштаба появляется лишь несколько раз за карьеру.

Продажа акций запланирована на 11 июня, начало торгов – на 12 июня. Бумаги будут обращаться на Nasdaq и Nasdaq Texas под тикером SPCX.

Что представляет собой SpaceX

Основанная Илоном Маском в 2002 году SpaceX за два десятилетия превратилась из частного космического стартапа в крупнейшую космическую компанию мира.

Сегодня бизнес SpaceX строится вокруг трех ключевых направлений:

космические запуски и инфраструктура;

спутниковая связь Starlink;

перспективные проекты в сфере искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры.

По состоянию на март 2026 года компания выполнила около 650 орбитальных запусков и вывела на орбиту около 7400 тонн полезной нагрузки. Более 540 миссий были осуществлены с использованием повторно применяемых ракет Falcon. Уровень успешности запусков превышает 99%.

Фактически SpaceX создала новый стандарт космической отрасли, радикально снизив стоимость запусков благодаря многоразовым технологиям.

Starlink – главный источник прибыли

Главное изменение последних лет, согласно поданным в Комиссию по ценным бумагам США документам, заключается в том, что SpaceX больше не является исключительно компанией, производящей и запускающей ракеты в космос.

Основным источником доходов стал спутниковый интернет Starlink. На орбите находятся более 10 тыс. спутников, что составляет примерно 70% всех активных маневрирующих спутников в мире.

В 2025 году направление Connectivity, включающее Starlink, обеспечило компании 11,4 млрд долларов выручки и 4,4 млрд долларов операционной прибыли. Именно Starlink сегодня финансирует значительную часть развития всей группы.

Starship – ставка на будущее

Другое важное для компании направление – развитие программы Starship. SpaceX рассчитывает сделать систему полностью многоразовой и довести стоимость вывода грузов на орбиту до уровней, которые ранее считались невозможными. Компания заявляет, что Starship способен снизить стоимость доставки полезной нагрузки более чем на 99% относительно исторических показателей отрасли.

Коммерческие орбитальные миссии Starship ожидаются во втором полугодии 2026 года.

В проспекте компания отдельно подчеркивает перспективы использования Starship для создания глобальной инфраструктуры вычислений и проектов, связанных с искусственным интеллектом. Это означает, что SpaceX рассматривает себя уже не только как космического оператора, но и как потенциального участника рынка AI-инфраструктуры.

Уникальная компания для инвесторов

Основательница ARK Invest Кэти Вуд неоднократно называла SpaceX крупнейшим частным технологическим активом мира и одним из главных бенефициаров будущей космической экономики.

По мнению ряда инвестбанкиров с Уолл-стрит, уникальность SpaceX заключается в сочетании сразу нескольких быстрорастущих рынков: космических запусков, телекоммуникаций, спутникового интернета и искусственного интеллекта. Выручка этого подразделения, по мнению экспертов, к концу 2020-х вырастет в 100 раз.

Именно поэтому размещение рассматривается не как IPO одной компании, а как выход на биржу целой технологической экосистемы.

IPO Tesla

Еще одна компания Маска Tesla провела IPO в июне 2010 года по цене 17 долларов за акцию. Компания привлекла около 226 млн долларов. На тот момент совокупная выручка Tesla за всю историю существования составляла лишь около 150 млн долларов, а массовое производство автомобилей еще не было запущено.

С тех пор Tesla превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей мира с рыночной капитализацией около 1,6 трлн долларов. Инвестор, вложивший 10 000 долларов в акции Tesla во время IPO и сохранивший бумаги до сегодняшнего дня, получил бы пакет стоимостью примерно 2,5-3 млн долларов. Доходность превысила 25 000%.

После SpaceX рынок ждет OpenAI и Anthropic

IPO SpaceX может стать лишь первым актом новой волны крупнейших технологических размещений.

Anthropic уже подала конфиденциальную заявку в SEC. Компания считается одним из лидеров рынка генеративного искусственного интеллекта и разработчиком модели Claude. По данным Bloomberg, в мае ее оценка достигла 965 млрд долларов.

Не менее ожидаемым остается IPO OpenAI – разработчика ChatGPT. По данным СМИ, компания может подать документы на размещение уже в ближайшее время. По оценкам аналитиков, к моменту выхода на биржу капитализация компании может приблизиться к 1 трлн долларов.

Таким образом, 2026 год может стать переломным для мирового рынка IPO. После нескольких лет спада инвесторы получают возможность участвовать в размещениях компаний, которые формируют будущее космической индустрии и искусственного интеллекта.