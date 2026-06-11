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Финансы

Когда жизнь станет легче: Нацбанк дал новый прогноз по инфляции

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
Инфляция в Казахстане замедляется быстрее ожиданий. Нацбанк улучшил прогноз на ближайшие годы и рассчитывает вернуть рост цен к целевому уровню около 5% уже в ближайшем будущем, сообщает Zakon.kz.

Прогноз значительно улучшен

По итогам мая годовая инфляция составила 10,4%, тогда как в сентябре 2025 года она достигала 12,9%.

На этом фоне НБРК пересмотрел прогноз на 2026 год в сторону улучшения. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 9-11%, тогда как ранее прогнозировал 9,5-11,5%.

Пересмотр объясняется сразу несколькими факторами. Среди них: более быстрое фактическое замедление роста цен, ограниченный перенос повышения НДС в стоимость товаров и услуг, а также укрепление курса тенге.

Дополнительное влияние оказывают умеренно жесткая денежно-кредитная политика, стабилизация потребительского спроса и меры по сдерживанию стоимости социально значимых продовольственных товаров.

Инфляция в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:23

Фото: Zakon.kz

Когда инфляция вернется к 5%?

Согласно обновленному прогнозу, в 2027 году ИПЦ должен снизиться до 5,5-7,5%.

Выход к целевому ориентиру ожидается в 2028 году, когда инфляция, по расчетам Нацбанка, приблизится к 5%.

Фактически регулятор впервые достаточно подробно показал траекторию возвращения роста цен к своему целевому уровню после нескольких лет высокой инфляции.

Важно понимать, что инфляция в 5% не означает снижения цен. Речь идет о другом. Товары и услуги продолжат дорожать, однако темпы роста станут заметно ниже нынешних.

Для семейных бюджетов это означает более предсказуемые расходы и снижение давления со стороны постоянно растущих цен.

Кроме того, замедление инфляции создает условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Это открывает возможность для снижения стоимости кредитов в будущем.

Инфляция в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:23

Фото: Zakon.kz

Оценка экономиста

В целом прогноз Нацбанка выглядит реалистичным, считает экономист Тулеген Аскаров.

По его словам, важную роль играет ситуация у главных торговых партнеров Казахстана. Если в России годовая инфляция составляет 5,6%, то в Китае она находится на уровне около 1,2%.

"Мы ввозим много товаров из Китая, они насыщают наш внутренний рынок, и эта низкая инфляция фактически экспортируется к нам. В России инфляция также замедляется. Если у наших основных торговых партнеров цены растут медленно, то и Казахстану будет проще снижать собственную инфляцию", – отметил эксперт.

При этом он предупреждает, что возвращение инфляции к 5% не означает окончания всех рисков. По мере снижения базовой ставки будут уменьшаться ставки по депозитам, а часть средств населения может перейти в потребление и инвестиции.

"Эти деньги из банков пойдут в экономику, а значит, со временем вновь может усилиться влияние инфляционных ожиданий. От этого механизма никуда не деться, но правительство уже знает, что нужно делать", – считает Тулеген Аскаров.

Что может помешать планам Нацбанка

Несмотря на улучшение прогноза, сам регулятор предупреждает о сохранении значительных рисков.

Одним из них остается ситуация на Ближнем Востоке. Рост цен на энергоносители способен разогнать инфляцию как в странах – торговых партнерах Казахстана, так и внутри страны.

Дополнительную угрозу представляет возможное подорожание продовольствия на мировых рынках.

Среди внутренних факторов Нацбанк выделяет дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания населения.

Одновременно с прогнозом по инфляции Национальный банк улучшил ожидания по экономическому росту.

Если ранее прогноз был более сдержанным, то теперь рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году ожидается в диапазоне 4,5-5,5%.

Ранее мы рассказали о том, что самый влиятельный инвестиционный банк мира – Goldman Sachs – резко улучшил прогноз по Казахстану на 2026 год. Финансисты ожидают более быстрого роста экономики, замедления инфляции, улучшения внешнеторгового баланса и дальнейшего снижения базовой ставки.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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