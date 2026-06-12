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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 11:13 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 июня 2026 года (на 11:12).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,76 тенге, евро – 562,39 тенге, рубля – 6,75 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,1 тенге, продажи – 490,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 563,7 тенге, продажи – 568,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,4 тенге, продажи – 567,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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