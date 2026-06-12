Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июня

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 июня 2026 года (на 11:12).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,76 тенге, евро – 562,39 тенге, рубля – 6,75 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,1 тенге, продажи – 490,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 563,7 тенге, продажи – 568,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,4 тенге, продажи – 567,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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