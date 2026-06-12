Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,76 тенге, евро – 562,39 тенге, рубля – 6,75 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 562 тенге, продажи – 572 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,1 тенге, продажи – 490,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 563,7 тенге, продажи – 568,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 563,4 тенге, продажи – 567,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.