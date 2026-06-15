Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,33 тенге, евро – 566,3 тенге, рубля – 6,74 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 564 тенге, продажи – 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 491,7 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 569,4 тенге, продажи – 574,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,64 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 492 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567 тенге, продажи – 572,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,64.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.