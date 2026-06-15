Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июня

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 июня 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,33 тенге, евро – 566,3 тенге, рубля – 6,74 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 487 тенге, продажи – 494 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 564 тенге, продажи – 574 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,5 тенге, продажи – 6,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 491,7 тенге, продажи – 494 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 569,4 тенге, продажи – 574,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,64 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 492 тенге, продажи – 494 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567 тенге, продажи – 572,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,64. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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