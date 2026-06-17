Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,17 тенге, евро – 565,65 тенге, рубля – 6,72 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 486 тенге, продажи – 493 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 563 тенге, продажи – 573 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,8 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 566,1 тенге, продажи – 571,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 565 тенге, продажи – 570 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,5 тенге, продажи – 6,6.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.