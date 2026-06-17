Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июня

Фото: pexels

Подборка от Zakon.kz средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 июня 2026 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,17 тенге, евро – 565,65 тенге, рубля – 6,72 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 486 тенге, продажи – 493 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 563 тенге, продажи – 573 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 488,8 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 566,1 тенге, продажи – 571,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 489 тенге, продажи – 491 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 565 тенге, продажи – 570 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,5 тенге, продажи – 6,6. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью