Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июня

Фото: pexels

Подборка от Zakon.kz средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 июня 2026 года (на 11:25).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,39 тенге, евро – 567,5 тенге, рубля – 6,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 561 тенге, продажи – 571 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 488 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 562,3 тенге, продажи – 567,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,44 тенге, продажи – 6,56 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 488,1 тенге, продажи – 491,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 562,3 тенге, продажи – 568 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,56. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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