Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,39 тенге, евро – 567,5 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 485 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 561 тенге, продажи – 571 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 488 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 562,3 тенге, продажи – 567,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,44 тенге, продажи – 6,56 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 488,1 тенге, продажи – 491,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 562,3 тенге, продажи – 568 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,56.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.