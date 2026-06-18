От мараловодства к оздоровительному комплексу: Bank RBK поддержал развитие санатория "Зәру"

В Мартукском районе Актюбинской области есть уникальное место для отдыха и восстановления сил – санаторий-пантолечебница "Зәру". Здесь мараловодческое хозяйство органично соединяется с оздоровительными практиками и бережным отношением к природе родного края.

Основа программ "Зәру" – пантолечение, направленное на восстановление сил, повышение тонуса и укрепление организма. Среди популярных процедур – пантовая ванна с теплым отваром, насыщенным экстрактом пантов марала. Такие процедуры применяются в программах восстановления после перенесенных заболеваний и операций, а также для поддержки суставов, сосудов и мышц. Также пантовые ванны способствуют очищению организма и улучшению общего самочувствия. Еще одно важное направление деятельности организации – производство пантогематогена – натурального общеукрепляющего продукта.

Дополнительный импульс развитию "Зәру" придало сотрудничество с Bank RBK. Банк выступил финансовым партнером санатория, поддержав модернизацию технологической базы, приобретение современного оборудования и существенное расширение проекта. Это позволило "Зәру" повысить качество услуг, увеличить количество гостевых апартаментов и создать дополнительные рабочие места.

"Мы видим в этом проекте именно то, ради чего работаем. Предпринимательская энергия здесь превратилась в дело, которое открывает людям доступ к качественным оздоровительным услугам внутри страны. Поддержка таких инициатив в регионах – это не просто финансирование, а вклад в развитие местной инфраструктуры и повышение качества жизни казахстанцев. Мы рады быть партнером "Зәру" на этом этапе, помогая отечественному бизнесу расти, бережно использовать природный потенциал Казахстана и формировать современную культуру заботы о здоровье", – подчеркнул заместитель председателя правления Bank RBK Сымбат Ибраймов.

В 2018 году поголовье хозяйства составляло 150 маралов, а в 2026 году их стало уже 400. За эти годы оздоровление здесь прошли более 12 000 человек. Сегодня "Зәру" – крупный оздоровительный комплекс, удостоенный престижной республиканской премии "Алтын Сапа". Филиалы санатория уже работают в Актобе, Алматы и Костанае, а дальнейшее расширение сети сделает его услуги доступными для жителей других регионов страны. К слову, оформить путевку на санаторно-курортное лечение в "Зәру" можно напрямую через Государственный портал социальных услуг.

В основе этой истории успеха – семейный труд. Ертарган и Бану Тлегеновы вместе создали "Зәру": он – ветеринарный врач, она – известная в регионе предпринимательница и общественный деятель, чей профессиональный опыт стал важной частью развития мараловодческого хозяйства. Их общее дело выросло в крупный оздоровительный комплекс, получивший признание на региональном и республиканском уровне.

"Зәру" для нас – не просто бизнес. Это труд многих людей, объединенных желанием приносить пользу. Каждый этап развития комплекса требует не только колоссальных усилий, но и надежного партнера рядом. Сотрудничество с Bank RBK стало важным шагом вперед: мы обновили материальную базу, расширили линейку предоставляемых услуг и постепенно выходим в новые регионы. Благодарим сотрудников Банка за понимание нашей специфики, профессиональное сопровождение и прозрачный подход, который помогает реальному сектору экономики расти и развиваться", – поделилась Бану Тлегенова.

Отдельное место в работе "Зәру" занимает социальная поддержка населения. На благотворительной основе оздоровление здесь прошли уже 500 человек. Кроме того, в период пандемии санаторий бесплатно принял на постковидное восстановление 150 медицинских работников. Ежегодно "Зәру" выделяет более 50 путевок для представителей социально уязвимых категорий населения на сумму свыше 10 млн тенге.

Для Bank RBK участие в таких проектах – часть последовательной работы по поддержке казахстанских предпринимателей, которые однажды решились на первый шаг, вложили душу и превратили свое начинание в устойчивый бизнес с настоящей человеческой ценностью.

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.

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