#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

От мараловодства к оздоровительному комплексу: Bank RBK поддержал развитие санатория "Зәру"

Bank RBK поддержал развитие, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 09:00 Фото: Bank RBK
В Мартукском районе Актюбинской области есть уникальное место для отдыха и восстановления сил – санаторий-пантолечебница "Зәру". Здесь мараловодческое хозяйство органично соединяется с оздоровительными практиками и бережным отношением к природе родного края.

Основа программ "Зәру" – пантолечение, направленное на восстановление сил, повышение тонуса и укрепление организма. Среди популярных процедур – пантовая ванна с теплым отваром, насыщенным экстрактом пантов марала. Такие процедуры применяются в программах восстановления после перенесенных заболеваний и операций, а также для поддержки суставов, сосудов и мышц. Также пантовые ванны способствуют очищению организма и улучшению общего самочувствия. Еще одно важное направление деятельности организации – производство пантогематогена – натурального общеукрепляющего продукта.

Дополнительный импульс развитию "Зәру" придало сотрудничество с Bank RBK. Банк выступил финансовым партнером санатория, поддержав модернизацию технологической базы, приобретение современного оборудования и существенное расширение проекта. Это позволило "Зәру" повысить качество услуг, увеличить количество гостевых апартаментов и создать дополнительные рабочие места.

"Мы видим в этом проекте именно то, ради чего работаем. Предпринимательская энергия здесь превратилась в дело, которое открывает людям доступ к качественным оздоровительным услугам внутри страны. Поддержка таких инициатив в регионах – это не просто финансирование, а вклад в развитие местной инфраструктуры и повышение качества жизни казахстанцев. Мы рады быть партнером "Зәру" на этом этапе, помогая отечественному бизнесу расти, бережно использовать природный потенциал Казахстана и формировать современную культуру заботы о здоровье", – подчеркнул заместитель председателя правления Bank RBK Сымбат Ибраймов.

В 2018 году поголовье хозяйства составляло 150 маралов, а в 2026 году их стало уже 400. За эти годы оздоровление здесь прошли более 12 000 человек. Сегодня "Зәру" – крупный оздоровительный комплекс, удостоенный престижной республиканской премии "Алтын Сапа". Филиалы санатория уже работают в Актобе, Алматы и Костанае, а дальнейшее расширение сети сделает его услуги доступными для жителей других регионов страны. К слову, оформить путевку на санаторно-курортное лечение в "Зәру" можно напрямую через Государственный портал социальных услуг.

В основе этой истории успеха – семейный труд. Ертарган и Бану Тлегеновы вместе создали "Зәру": он – ветеринарный врач, она – известная в регионе предпринимательница и общественный деятель, чей профессиональный опыт стал важной частью развития мараловодческого хозяйства. Их общее дело выросло в крупный оздоровительный комплекс, получивший признание на региональном и республиканском уровне.

"Зәру" для нас – не просто бизнес. Это труд многих людей, объединенных желанием приносить пользу. Каждый этап развития комплекса требует не только колоссальных усилий, но и надежного партнера рядом. Сотрудничество с Bank RBK стало важным шагом вперед: мы обновили материальную базу, расширили линейку предоставляемых услуг и постепенно выходим в новые регионы. Благодарим сотрудников Банка за понимание нашей специфики, профессиональное сопровождение и прозрачный подход, который помогает реальному сектору экономики расти и развиваться", – поделилась Бану Тлегенова.

Отдельное место в работе "Зәру" занимает социальная поддержка населения. На благотворительной основе оздоровление здесь прошли уже 500 человек. Кроме того, в период пандемии санаторий бесплатно принял на постковидное восстановление 150 медицинских работников. Ежегодно "Зәру" выделяет более 50 путевок для представителей социально уязвимых категорий населения на сумму свыше 10 млн тенге.

Для Bank RBK участие в таких проектах – часть последовательной работы по поддержке казахстанских предпринимателей, которые однажды решились на первый шаг, вложили душу и превратили свое начинание в устойчивый бизнес с настоящей человеческой ценностью.

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Bank RBK поддержал развитие
09:00, Сегодня
От мараловодства к оздоровительному комплексу: Bank RBK поддержал развитие санатория "Зәру"
молоток судьи, фигурки людей
17:35, 17 июня 2026
Кто платит ипотеку и кредиты после развода: неприятный сюрприз, о котором знают не все казахстанцы
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
17:24, 17 июня 2026
Строительный бум меняет адрес: деньги уходят в инфраструктуру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Маккензи Дёрн
10:12, Сегодня
Чемпионка UFC Дёрн проведёт защиту титула против Робертсон на одном турнире с Махачевым
Опубликовано видео дебютного матча Узбекистана на чемпионат мира по футболу
09:55, Сегодня
Опубликовано видео дебютного матча Узбекистана на чемпионате мира по футболу
Появилось расписание матчей финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг с участием Казахстана
09:41, Сегодня
Появилось расписание матчей финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг с участием Казахстана
Балкибекова в стартовом поединке на ЭКМ в Китае
09:27, Сегодня
Алуа Балкибекова с победы стартовала на ЭКМ в Китае и вышла в четвертьфинал турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: