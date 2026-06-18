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Финансы

Цены на бюджетное жилье рухнули на 10% в Казахстане

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:42 Фото: Zakon.kz
Купить новую квартиру в 2026 году стало немного проще. Впервые за долгое время заметно подешевели квартиры в новостройках экономкласса – именно те, которые чаще всего выбирают молодые семьи, сообщает Zakon.kz.

Цепная реакция на первичном рынке

В мае 2026 года стоимость квадратного метра в новостройках экономкласса снизилась сразу на 10,1%. Такие выводы содержатся в новом обзоре Ассоциации экономических исследований и консалтинга (AERC). Для сравнения, квартиры комфорт-класса за тот же период даже немного подорожали – на 0,3%, бизнес-класса – на 0,9%, а элитное жилье подешевело лишь на 3%.

Фактически именно экономкласс потянул вниз всю среднюю стоимость жилья на первичном рынке.

При этом говорить о полном развороте цен пока рано. Несмотря на майское снижение, по сравнению с прошлым годом новостройки с минимальным порогом входа все еще стоят на 9,5% дороже. В комфорт-классе годовой рост достиг 19,5%, в бизнес-классе – 18,1%, в элитном сегменте – 12,4%.

цены на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:42

Расчеты AERC и БНС АСПиР РК. Фото: Zakon.kz

Покупателей стало меньше

Одновременно с корректировкой цен снижается и активность покупателей. В мае в Казахстане, согласно подсчетам БНС АСПиР РК, зарегистрировали 30,4 тыс. сделок купли-продажи жилья. Это на 13,5% меньше, чем в апреле, и на 10,5% меньше, чем годом ранее.

При этом ипотечное кредитование продолжает расти. В апреле банки выдали ипотечных займов на 220,9 млрд тенге – на 38% больше, чем месяцем ранее. Средняя ставка по новым ипотечным кредитам также немного снизилась – с 10 до 9,8%.

Получается любопытная ситуация. Несмотря на увеличение объемов ипотечного кредитования, рынок жилья уже не демонстрирует прежней активности. Это может означать, что покупатели стали осторожнее относиться к приобретению квартир даже при сохранении доступных ипотечных программ.

Себестоимость строительства продолжает расти

При этом сами строители работают в условиях роста издержек.

В мае стоимость строительных работ увеличилась на 8,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а строительно-монтажные работы подорожали на 8,4%. Особенно быстро продолжают расти расходы по статье "прочие работы и затраты", где годовое увеличение цен достигло 13,6%.

Другими словами, застройщики сталкиваются с непростой ситуацией: себестоимость строительства увеличивается, тогда как самый массовый сегмент жилья уже вынужден снижать цены.

Строительная отрасль меняет приоритеты

Коррекция на рынке жилья совпала с изменениями, которые происходят во всей строительной отрасли.

Как ранее сообщал Zakon.kz, по итогам января-мая объем строительных работ в Казахстане вырос на 13,4%, однако главным источником этого роста стали уже не жилые дома. Наиболее быстро увеличиваются объемы строительства дорог, железнодорожной, промышленной и инженерной инфраструктуры.

Таким образом, рынок жилья постепенно входит в базу стабилизации, и строительный сектор все активнее компенсирует это масштабными инфраструктурными проектами.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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