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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня

доллары, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:09 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 25 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,02 тенге, евро – 552,23 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 550,04 тенге, продажи – 560 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,11 тенге, продажи – 6,41 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 486,16 тенге, продажи – 488 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 551,40 тенге, продажи – 556,88 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,28 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,38 тенге, продажи – 488,38 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 551,64 тенге, продажи – 557,24 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,18 тенге, продажи – 6,26 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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