Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 25 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,02 тенге, евро – 552,23 тенге, рубля – 6,51 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 550,04 тенге, продажи – 560 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 6,11 тенге, продажи – 6,41 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 486,16 тенге, продажи – 488 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 551,40 тенге, продажи – 556,88 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,28 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,38 тенге, продажи – 488,38 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 551,64 тенге, продажи – 557,24 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,18 тенге, продажи – 6,26 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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