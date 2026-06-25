Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,02 тенге, евро – 552,23 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны
Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге.
Средний курс покупки евро в Астане – 550,04 тенге, продажи – 560 тенге.
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,11 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки доллара в Алматы – 486,16 тенге, продажи – 488 тенге.
Средний курс покупки евро в Алматы – 551,40 тенге, продажи – 556,88 тенге.
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,28 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,38 тенге, продажи – 488,38 тенге.
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 551,64 тенге, продажи – 557,24 тенге.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,18 тенге, продажи – 6,26 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.